الرياض تنضم إلى الجمعية الدولية لمخططي المدن ISOCARP: شراكة تعزز التنمية الحضرية المستدامة

تسلمت أمانة منطقة الرياض عضوية مدينة الرياض في الجمعية الدولية لمخططي المدن والأقاليم ISOCARP، مما يعزز مكانة العاصمة السعودية في شبكة التخطيط الحضري الدولية ويدعم جهودها نحو التنمية المستدامة.

تسلم وفد من أمانة منطقة الرياض عضوية مدينة الرياض في الجمعية الدولية لمخططي المدن والأقاليم ISOCARP لمدة ثلاث سنوات، وذلك خلال زيارة رسمية إلى مقر المنظمة في مدينة لاهاي. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز حضور العاصمة السعودية ضمن شبكة التخطيط الحضري الدولية، مما يعكس التزام الرياض بالمشاركة الفعالة في صياغة مستقبل المدن العالمية. الزيارة، التي تمت تلبية لدعوة المنظمة، شهدت تسلم المهندس صالح السيف، الوكيل المساعد، العضوية نيابة عن مدينة الرياض .

وقد تضمنت الزيارة سلسلة من الجلسات النقاشية المتخصصة التي تناولت مواضيع حيوية مثل التحول الحضري، وتبادل المعرفة والخبرات في مجال التخطيط. بالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم زيارات ميدانية لمجموعة من المشاريع العمرانية الرائدة في هولندا، بهدف الاطلاع على التجارب الدولية المتميزة في مجال التخطيط الحضري، واكتساب رؤى قيمة حول أفضل الممارسات والتطورات الحديثة. هذا التعاون يمثل فرصة لتبادل الخبرات والتعاون المستمر، مما يساهم في تطوير الخطط والمشاريع المستقبلية للمدينة. وتعزز هذه المشاركة مكانة الرياض كشريك فعال في بناء مدن المستقبل، وتبرز دورها البارز على الساحة العالمية في مجال التخطيط الحضري. وتعتبر هذه الخطوة امتدادًا للجهود المستمرة التي تبذلها أمانة منطقة الرياض لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة، وبناء شراكات دولية قوية. يتماشى هذا المسعى مع رؤية الأمانة الطموحة بأن تكون رائدة في تطوير الرياض، مدينة مزدهرة ومستدامة، ترفع من مستوى جودة الحياة لسكانها وزوارها على حد سواء. يهدف هذا التعاون إلى المساهمة في تحسين الخدمات المقدمة وتطوير تجربة المدينة، بما يلبي احتياجات وتطلعات المجتمع. من خلال هذه الشراكة، تهدف الرياض إلى الاستفادة من الخبرات العالمية وتطبيق أفضل الممارسات في مجال التخطيط والتنمية الحضرية، مما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والازدهار للمدينة على المدى الطويل. يشكل هذا التعاون فرصة لتعزيز التبادل الثقافي والمعرفي، مما يسهم في بناء مجتمع حيوي ومزدهر. ويعكس هذا التوجه التزام القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية بتطوير المدن وجعلها أماكن جاذبة للعيش والعمل والاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، تم التركيز على أهمية التكنولوجيا الحديثة في التخطيط الحضري، وكيف يمكن استخدامها لتحسين كفاءة الخدمات وتوفير حلول مبتكرة للتحديات الحضرية. تم استعراض أحدث التقنيات المستخدمة في إدارة المدن، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، وكيف يمكن تطبيقها لتحسين التخطيط الحضري واتخاذ القرارات المستنيرة. كما تم التأكيد على أهمية الاستدامة البيئية في التخطيط الحضري، وضرورة تبني ممارسات صديقة للبيئة لتقليل التأثيرات السلبية على البيئة. تم مناقشة كيفية تصميم مدن مستدامة تقلل من استهلاك الطاقة والموارد، وتعزز من استخدام وسائل النقل المستدامة، وتحافظ على التنوع البيولوجي. تم التأكيد على أهمية مشاركة المجتمع في عملية التخطيط الحضري، وضرورة الاستماع إلى آراء السكان واحتياجاتهم. تم استعراض أفضل الممارسات في مجال مشاركة المجتمع، وكيف يمكن استخدامها لضمان أن تكون المدن مصممة لتلبية احتياجات جميع السكان. تم التأكيد على أهمية التخطيط الشامل الذي يراعي جميع جوانب الحياة الحضرية، بما في ذلك الإسكان والنقل والتعليم والصحة والترفيه. تم استعراض كيفية دمج هذه الجوانب المختلفة في خطط التنمية الحضرية، لضمان توفير بيئة معيشية متكاملة ومستدامة





الرياض ISOCARP تخطيط حضري تنمية مستدامة مدن المستقبل أمانة الرياض

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

أمانة الرياض تمدد استقبال ملخصات 'ISOCARP 61' حتى 7 يوليو.. استعدادًا لاستضافة الحدث العالمي في ديسمبر المقبل

أمانة الرياض تفتح التسجيل للمجلس العالمي الـ61 للتخطيط العمراني ISOCARP

انطلاق أعمال المجلس العالمي الـ61 لمخططي المدن والأقاليم في الرياضتحت رعاية أمين منطقة الرياض، انطلقت أعمال المجلس العالمي الـ61 لمخططي المدن والأقاليم (ISOCARP) في الرياض، والذي يناقش مستقبل المدن وتحدياتها، مع التركيز على المرونة وجودة الحياة. المؤتمر الذي يعقد تحت شعار "المدن والمناطق في حراك: مسارات التخطيط نحو الصمود وجودة الحياة" يستعرض دور المرأة والشباب في التحول الحضري، ويهدف إلى صياغة توجهات جديدة لخدمة المدن.

