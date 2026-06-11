الرياضة في مهب السياسة: مونديال 2026 وتحديات الصراعات الدولية

تحليل معمق للعلاقة الشائكة بين البطولات الرياضية العالمية والنزاعات المسلحة، مع تسليط الضوء على كأس العالم 2026 والتاريخ الممتد من التداخل بين الملاعب والحروب العالمية.

مع اقتراب موعد انطلاق صافرة البداية لمباريات كأس العالم 2026 ، والتي ستستضيفها بشكل مشترك كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، يبرز إلى الواجهة من جديد ذلك الجدل الأزلي والمعقد حول مدى قدرة الرياضة على الانفصال عن التجاذبات السياسية والنزاعات الدولية.

ففي الوقت الذي تستعد فيه الملاعب لاستقبال الجماهير من مختلف أنحاء الأرض في مهرجان كروي عالمي، تظل الولايات المتحدة، أحد المضيفين الرئيسيين، في حالة من التوتر الشديد والمواجهة المفتوحة مع إيران، التي من المتوقع أن تكون جزءاً من هذا الحدث الرياضي. هذا المشهد يعكس حالة من التناقض الصارخ؛ حيث تلتقي الروح الرياضية التنافسية مع صراعات جيوسياسية عميقة تتأرجح بين التصعيد العسكري والمساعي الدبلوماسية للتهدئة.

ولا يقتصر الأمر على التوتر الأمريكي الإيراني فحسب، بل يمتد ليشمل ظرفية دولية بالغة التعقيد، تتجلى في استمرار الغارات الجوية والعمليات العسكرية في لبنان وقطاع غزة، فضلاً عن الحروب المستعرة التي لا تزال تنهش في أوكرانيا والسودان. إن هذه التطورات تضع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، والجهات المنظمة، أمام تحديات أخلاقية وتنظيمية كبرى، حيث يصبح من الصعب تجاهل دوي المدافع وصرخات الضحايا بينما تتردد أصداء الهتافات في المدرجات، مما يجعل من المونديال القادم اختباراً حقيقياً لقدرة الرياضة على أن تكون جسراً للسلام أو مجرد غطاء للصراعات.

بالنظر إلى السجلات التاريخية، نجد أن العلاقة بين البطولات العالمية والحروب ليست وليدة اليوم، بل هي سلسلة ممتدة من التداخلات التي بدأت منذ النسخ الأولى لهذه المنافسات. ففي عام 1930، أقيم المونديال الأول في الأوروغواي وسط ظروف اقتصادية قاسية تمثلت في الكساد الكبير، وهو ما دفع العديد من القوى الأوروبية الكبرى للامتناع عن المشاركة بسبب تكاليف السفر الباهظة والظروف المالية المتردية التي عصفت بالعالم آنذاك.

ومع مرور العقود، شهد العالم بطولات أقيمت في ظل توترات سياسية حادة، مثل نسخ السويد 1958 وتشيلي 1962 وإنجلترا 1966 والمكسيك 1970 وألمانيا الغربية 1974. وفي عام 1994، استضافت الولايات المتحدة البطولة بينما كانت حرب البوسنة تفتك بالمنطقة، كما تزامنت نسخة فرنسا 1998 مع بدايات صراعات إقليمية جديدة.

أما نسخة 2002 التي نظمت في كوريا الجنوبية واليابان، فقد جرت في وقت كانت فيه القوات الأمريكية تخوض حرباً شرسة في أفغانستان، بينما جاء مونديال ألمانيا 2006 بعد ثلاث سنوات من اندلاع حرب العراق. ومن الملاحظ أن كرة القدم في بعض الأحيان تحولت إلى أداة لرفع المعنويات؛ ففي أغسطس 1914، استمر الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي رغم اندلاع الحرب العالمية الأولى، حيث استخدم الجنود من كلا الطرفين المباريات كوسيلة للترفيه والتمرين البدني، رغم أن الكثير من النجوم اضطروا لترك الملاعب والالتحاق بالجيوش دفاعاً عن أوطانهم.

أما إذا انتقلنا إلى تاريخ الألعاب الأولمبية، فإن الصورة تبدو أكثر حدة وتأثراً بالصراعات، حيث أدت الحروب المسلحة في عدة مناسبات إلى إلغاء البطولة بالكامل بدلاً من مجرد التأثير على مشاركات الدول. فمنذ انطلاق الدورات الحديثة عام 1896، لم يتم إلغاء الأولمبياد سوى ثلاث مرات، وجميعها كانت نتيجة مباشرة للحروب العالمية.

في عام 1916، ألغيت الدورة التي كان من المفترض أن تستضيفها الإمبراطورية الألمانية في برلين رغم تشييد ملعب ضخم يتسع لـ 30 ألف متفرج، وذلك بسبب تورط الدول المشاركة في القتال. تكرر الأمر في عامي 1940 و1944 خلال الحرب العالمية الثانية؛ حيث تخلت اليابان عن استضافة دورة 1940 بعد دخولها الحرب مع الصين، ثم ألغيت الدورة مجدداً بعد غزو الزعيم النازي أدولف هتلر لبولندا.

كما حُرمت لندن من استضافة دورة 1944 لسبب مماثل، ولم تنجح المدينة في استعادة بريقها باستضافة البطولة إلا في عام 1948، مع استبعاد الرياضيين الألمان واليابانيين كعقاب لهما على إشعال فتيل الحرب. وفي العصر الحديث، كانت جائحة كورونا هي الاستثناء الوحيد الذي أدى لتأجيل الدورة لعام واحد في 2020.

إن هذا السجل التاريخي الطويل يثبت أن الملاعب لم تكن يوماً معزولة عن غرف العمليات العسكرية، وأن الرياضة، رغم سعيها المعلن لنشر السلام والوئام، تظل مرآة تعكس واقع العالم المأزوم، مما يجعل كأس العالم 2026 مجرد حلقة جديدة في صراع قديم بين طموحات الرياضيين وإرادات السياسيين





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