الروبية الإندونيسية تهوي إلى أدنى مستوى لها وتوترات جيوسياسية تزيد الضغوط على الأسواق الناشئة

انخفاض حاد في قيمة الروبية الإندونيسية بالتزامن مع تزايد المخاوف بشأن الاستدامة المالية والتوترات الجيوسياسية، وتأثير ذلك على الأسواق الناشئة في آسيا والدولار الأمريكي.

شهدت الروبية الإندونيسية هبوطاً حاداً يوم الخميس، مسجلةً أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 17315 مقابل الدولار الأمريكي ، بتراجع قدره 0.7 في المائة. يأتي هذا الانخفاض في ظل نزوح رؤوس الأموال، والمخاوف بشأن الاستدامة المالية، وتداعيات التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، مما دفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

وتتعرض الروبية لضغوط متزايدة، حيث فقدت أكثر من 3 في المائة من قيمتها هذا العام. في المقابل، أكد البنك المركزي الإندونيسي التزامه بالتدخل في الأسواق للدفاع عن العملة الوطنية، معتبراً أن الانخفاض ناتج عن حالة عدم اليقين العالمي. ومع ذلك، حذر محللون من محدودية الاحتياطيات النقدية الأجنبية التي قد تحد من فعالية التدخل. لم تقتصر التقلبات على إندونيسيا، بل امتدت إلى أسواق آسيوية ناشئة أخرى.

ففي تايوان، عكس المؤشر مساره ليهبط بنسبة 1.7 في المائة بعد أن سجل مستوى قياسياً في وقت سابق، بينما واصل مؤشر كوسبي الكوري صعوده مدفوعاً بقطاع الرقائق. وشهدت سنغافورة تراجعاً في أسهمها بنسبة 1 في المائة، كما انخفضت الأسهم الإندونيسية بنسبة 0.5 في المائة. ووصل البيزو الفلبيني إلى أدنى مستوى له منذ بداية أبريل. يرجع المحللون هذه الضغوط إلى عدة عوامل، بما في ذلك صدمة الطاقة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية، وتجدد التوترات الجيوسياسية.

على صعيد آخر، استقر الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوع ونصف، مدفوعاً بالطلب عليه كملاذ آمن في ظل تعثر محادثات السلام في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط. وقد أدى احتجاز إيران لسفينتين في مضيق هرمز إلى تفاقم التوترات، مما أثر سلباً على شهية المخاطرة لدى المستثمرين. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن معنويات المستهلكين البريطانيين تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف عام 2023.

كما يتوقع المحللون أن يضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة لمدة ستة أشهر على الأقل بسبب الضغوط التضخمية المتزايدة. وفي سياق منفصل، أعلن بنك جي بي مورغان عن ضم السعودية والفلبين إلى مؤشره لسندات الأسواق الناشئة بالعملة المحلية اعتباراً من نهاية يناير المقبل





الروبية الإندونيسية الدولار الأمريكي الأسواق الناشئة التضخم التوترات الجيوسياسية

