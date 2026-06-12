الرجوب: منع تأشيرة دخول أمريكا لكأس العالم يعكس عدم احترام للفيفا والرياضة

أعلن رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب أنه لم يحصل بعد على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة لحضور كأس العالم 2026، معتبرا أن هذا الموقف يعكس عدم احترام للفيفا ولرسالة الرياضة الموحدة للشعوب.

لم يحصل رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب بعد على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة لحضور فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2026، رغم اعتماده الرسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وقال الرجوب في تصريح لوكالة الأناضول إنه ما زال ينتظر الرد على طلبه، مشيرا إلى أنه ليس الوحيد الذي يواجه هذه العقبة، بل هناك مسؤولون رياضيون من دول أخرى يعانون من المشكلة ذاتها. وأوضح الرجوب أنه يتواجد حاليا في مدينة مكسيكو حيث حضر المباراة الافتتاحية للمونديال التي جمعت المكسيك مع جنوب إفريقيا، لكنه لم يتمكن من التوجه إلى الولايات المتحدة لحضور الفعاليات المقررة هناك.

وأكد الرجوب أن منح تأشيرات الدخول للمشاركين في المونديال هو حق وليس منة، وأن لوائح الفيفا تلزم الدول المضيفة بتسهيل دخول جميع الأشخاص المرتبطين بالحدث الرياضي. وشدد على أن كأس العالم هو الحدث الرياضي الأبرز في العالم، وحضور رؤساء الاتحادات والمشاركة في مختلف الفعاليات بما فيها مؤتمرات وأنشطة الفيفا يستوجب منح المشاركين أذونات الدخول اللازمة.

وردا على سؤال حول قراءته للموقف الأمريكي، قال الرجوب إن هذا السلوك يعكس عدم احترام لا للفيفا ولا للرسالة الرياضية التي يفترض أن توحد الشعوب وتبني الجسور بينها. وأعرب عن أسفه لعدم حصوله على التأشيرة حتى الآن. يأتي هذا في وقت طبقت فيه الولايات المتحدة العام الماضي قيودا جديدة على حاملي جوازات السفر الفلسطينية، بما يشمل مسؤولين في السلطة الفلسطينية.

وفي مايو الماضي، رفض الرجوب مصافحة ممثل الاتحاد الإسرائيلي باسم الشيخ سليمان خلال اجتماع الجمعية العمومية للفيفا في فانكوفر الكندية، موضحا أن هذا الموقف لم يكن مجرد تصرف بروتوكولي عابر بل تعبيرا عن موقف سياسي وأخلاقي يرفض التطبيع الرياضي مع من يبرر استهداف المدنيين والمنشآت الفلسطينية. ورغم أن المنتخب الفلسطيني لم يتأهل إلى كأس العالم، فإن الفيفا يدعو عادة رؤساء اتحادات كرة القدم من مختلف أنحاء العالم إلى هذا الحدث.

وكان السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا قد صرح في وقت سابق بأن الجميع سيكونون موضع ترحيب في كندا والمكسيك والولايات المتحدة لحضور كأس العالم، مؤكدا أن الفيفا يعمل على ذلك تحديدا. إلا أن أشخاصا معتمدين لحضور المونديال واجهوا مشكلات في الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، أبرزهم الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرتن. كما مُنع بعض مشجعي كوت ديفوار من دخول الولايات المتحدة، إلى جانب إجراءات أمنية مشددة واجهها عدد من لاعبي المنتخبات لدى وصول بعثاتهم إلى المطارات الأمريكية.

وأثارت قضية الحكم عرتن غضبا واسعا في الصومال وسلطت الضوء على التوترات المرتبطة بسياسة الهجرة الأمريكية الصارمة التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه القادمين إلى الولايات المتحدة. وعاد إنفانتينو هذا الأسبوع ليؤكد أن الفيفا يحاول حل مشكلات التأشيرات، لكنه لا يستطيع تجاوز قرارات السلطات الأمريكية. وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة من 11 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

وتنظم الدول الثلاث أول نسخة في تاريخ كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32، وبواقع 104 مباريات في 16 مدينة، ما يجعلها الأكبر من حيث عدد المنتخبات والمباريات والدول المستضيفة. وتثير قضية الرجوب وغيرها من حالات رفض التأشيرات تساؤلات حول مدى التزام الدول المضيفة بتيسير الوصول إلى الحدث الرياضي العالمي وفقا للوائح الفيفا، وتعكس توترات سياسية قد تؤثر على روح الوحدة التي يسعى المونديال لتعزيزها





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قيود التأشيرات كأس العالم 2026 جبريل الرجوب الفيفا السياسة الأمريكية

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