الرحلة الرابعة من خطة تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان

تمت إنجاز المرحلة الرابعة من خطة تسليم السلاح الفلسطيني في المخيمات اللبنانية.

استكملت، السبت، المرحلة الرابعة من خطة تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان . جاء ذلك وفق بيان مدير العلاقات العامة والإعلام ب الأمن الفلسطيني في لبنان عبد الهادي الأسدي، نقلته وكالة أنباء لبنان الرسمية. تسليم ثلاث شاحنات من الاسلحة من مخيم البداوي إلى الجيش ال لبنان ي. هذا الإجراء يأتي في إطار خطة شاملة لتنظيم وتصفية الأسلحة الموجودة لدى الفلسطينيين في المخيمات ال لبنان ية لضمان الأمن والاستقرار، وتصعيد التعاون بين الأطراف المختلفة.

تؤكد هذه الخطوات سعي الأطراف إلى إيجاد حلول سلمية وفعالة للمشكلات الأمنية التي تعرقل السلام والاستقرار في لبنان





