الرجوب يرفض مصافحة ممثل إسرائيل في الفيفا ويؤكد استمرار المعركة لعزل الاتحاد الإسرائيلي

رفض رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب مصافحة ممثل الاتحاد الإسرائيلي في اجتماع الفيفا، معلناً استمرار التحرك القانوني لعزل الاتحاد الإسرائيلي بسبب انتهاكاته المستمرة للرياضة الفلسطينية.

رفض رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب مصافحة ممثل الاتحاد الإسرائيلي خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم ' الفيفا ' في فانكوفر الكندية، مؤكداً أن هذا الموقف يعبر عن رفض التطبيع الرياضي مع إسرائيل بسبب استهدافها المدنيين والمنشآت الفلسطينية.

وأشار الرجوب إلى أن هذا الرفض لاقى صدى إيجابياً وأنه يعكس حالة عزلة تحيط بالممثل الإسرائيلي في بعض الأوساط الدولية. وتأتي هذه الخطوة في إطار تحرك قانوني فلسطيني مستمر ضد التحريض العنصري الإسرائيلي ومشاركة أندية المستوطنات في الدوري الإسرائيلي، والتي تعتبرها الأمم المتحدة أنشطة احتلالية غير قانونية. كما يسعى الاتحاد الفلسطيني لعزل الاتحاد الإسرائيلي دولياً من خلال تقديم ملفات موثقة إلى الفيفا تتضمن انتهاكات متعددة، بما في ذلك تدمير البنية التحتية الرياضية واستهداف اللاعبين في قطاع غزة والضفة الغربية.

ويؤكد الرجوب أن المعركة القانونية والأخلاقية طويلة الأمد تهدف إلى إنهاء ازدواجية المعايير الدولية، حيث يرى أن هناك تعاملاً مختلفاً مع قضايا فلسطين مقارنة بالقضايا الأخرى. ويستند التحرك الفلسطيني إلى ثلاثة ملفات رئيسية: مشاركة أندية المستوطنات في الدوري الإسرائيلي، ودعم وتبرير عمليات استهداف المدنيين من قبل شخصيات رياضية إسرائيلية، وسياسات الاحتلال التي تعيق الرياضة الفلسطينية.

وعلى الرغم من أن الإجراءات التي اتخذتها الفيفا حتى الآن تعتبر محدودة، إلا أن الرجوب يرى أنها تمثل اعترافاً رسمياً بوجود عنصرية ممنهجة داخل الاتحاد الإسرائيلي، وأن هذا الاعتراف يمكن البناء عليه في المرحلة المقبلة. ويشير الرجوب إلى أن فقدان مئات اللاعبين والإداريين الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي يفاقم أزمة القطاع الرياضي، مؤكداً على أهمية الحفاظ على وحدة المؤسسات الرياضية كإنجاز وطني رغم الانقسام.

ويشدد الرجوب على أن الهدف ليس مجرد تسجيل مواقف سياسية، بل تقديم ملفات قانونية واضحة تضمن فرض عقوبات على الاتحاد الإسرائيلي، بما في ذلك تعليق عضويته أو طرده من الفيفا. ويؤكد الرجوب أن هذا التحرك يمثل جزءاً من مسار ممتد منذ سنوات داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث تطرح القيادة الرياضية الفلسطينية بشكل متكرر ملفات تتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية، وتسعى إلى تحقيق العدالة للرياضة الفلسطينية.

ويؤكد الرجوب أن الموقف يعكس قناعة بأن التطبيع الرياضي مع من يبرر استهداف المدنيين والمنشآت هو أمر مرفوض، ولا يمكن القبول به تحت أي ظرف. ويضيف أن عدم المصافحة لم يكن تصرفا بروتوكوليا عابرا، بل تعبيرا عن موقف سياسي وأخلاقي راسخ. ويشير إلى أن هناك تحولًا تدريجيًا في المزاج الدولي، حتى وإن لم يترجم بعد إلى قرارات حاسمة.

ويشدد على أن المشكلة الأساسية تكمن في ازدواجية المعايير، وأن فلسطين لا تطلب معاملة خاصة، بل تطالب بتطبيق القوانين على الجميع دون استثناء. ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للرياضة الفلسطينية، بما في ذلك تدمير المنشآت وتقييد حركة اللاعبين والتحريض العلني





aa_arabic / 🏆 8. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

جبريل الرجوب الفيفا الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم الرياضة الفلسطينية التطبيع الرياضي الاحتلال الإسرائيلي مستوطنات عقوبات ازدواجية المعايير التحريض العنصري

United States Latest News, United States Headlines