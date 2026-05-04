الرابطة السعودية تغلق باب التقديم للحصول على الرخصة الآسيوية

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن قرب إغلاق نافذة استقبال وثائق الحصول على الرخصة الآسيوية ل أندية دوري روشن السعودي، وذلك في يوم الجمعة المقبل. هذه الوثائق، والتي تتضمن بشكل أساسي 'كتاب التمثيل' أو النموذج المالي رقم 18، تعتبر من المتطلبات الحاسمة والملزمة لجميع الأندية الراغبة في المشاركة في المسابقات القارية للموسم الرياضي 2026-2027.

يأتي هذا الإجراء في إطار حرص الرابطة على ضمان امتثال الأندية السعودية لأعلى معايير الجودة والاحترافية، بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة في تطوير قطاع كرة القدم.

'كتاب التمثيل' ليس مجرد نموذج مالي، بل هو إقرار قانوني وملزم من قبل النادي بصحة جميع البيانات المالية والإدارية المقدمة، ويتضمن أيضاً الإفصاح الشفاف عن أي تغييرات جوهرية أو أحداث طارئة قد تؤثر على الوضع المالي للنادي. هذا الإقرار يجب أن يحمل توقيع الإدارة التنفيذية للنادي قبل سبعة أيام من موعد صدور قرارات لجنة تراخيص الأندية، مما يضمن وجود وقت كافٍ للتحقق من صحة المعلومات وتقييم المخاطر المحتملة.

تعتمد رابطة الدوري السعودي للمحترفين على نظام 'كلاس'، وهو المنصة الإلكترونية الرسمية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لإدارة عمليات تراخيص الأندية بكفاءة وشفافية في جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء. هذا النظام يسهل عملية تقديم الوثائق ومتابعة حالة الطلبات، ويضمن توحيد المعايير والإجراءات المتبعة في جميع أنحاء القارة الآسيوية. الأندية السعودية الآن في حالة ترقب وانتظار لتقارير إدارة التراخيص، والتي من المقرر أن تُرفع في الثالث عشر من شهر مايو الجاري.

هذه التقارير ستحتوي على تقييم شامل لجميع الوثائق المقدمة من الأندية، وتحديد مدى استيفائها لمعايير الفئة (A) المطلوبة للحصول على الرخصة الآسيوية. بعد ذلك، ستصدر لجنة تراخيص الأندية قراراتها الرسمية في الخامس عشر من الشهر نفسه، والتي ستحدد الأندية التي حصلت على الرخصة، والأندية التي تحتاج إلى إجراء تعديلات أو تحسينات، والأندية التي قد تواجه عقوبات بسبب عدم الامتثال.

العقوبات التي قد تُفرض على الأندية غير المستوفية لمعايير الفئة (A) تتراوح بين غرامات مالية كبيرة تصل إلى 400 ألف ريال سعودي عن كل معيار غير مستوفٍ، وصولاً إلى الحرمان من الرخصة للمرة الأولى. وفي حالات التكرار، قد تصل العقوبات إلى الهبوط إلى درجة أدنى، مما يمثل تهديداً حقيقياً لمستقبل النادي في المسابقات القارية. لذلك، تحث رابطة الدوري السعودي للمحترفين جميع الأندية على الالتزام الصارم بالجدول الزمني المحدد، والتأكد من تقديم جميع الوثائق المطلوبة بشكل كامل وصحيح.

أي نقص في المستندات أو تأخير في التحديثات بعد الموعد المحدد قد يعرض النادي لغرامات إضافية تصل إلى 50 ألف ريال سعودي لكل حالة، مما يزيد من الضغط المالي على الأندية. إدارة تراخيص الأندية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين أكدت على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد، مشيرة إلى أن أي تأخير أو نقص في الوثائق قد يؤدي إلى فرض عقوبات إضافية.

ولضمان العدالة والشفافية، منحت الرابطة الأندية مهلة للاستئناف على القرارات الصادرة، وتنتهي هذه المهلة في العشرين من شهر مايو الجاري. بعد انتهاء مهلة الاستئناف، سيتم إبلاغ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالقرارات النهائية، والتي ستحدد الأندية السعودية التي ستمثل القارة الآسيوية في المسابقات القارية للموسم الرياضي 2026-2027. هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز مكانة كرة القدم السعودية على المستوى القاري، وزيادة فرص الأندية السعودية في تحقيق النجاح في المسابقات القارية.

الرابطة تسعى جاهدة لتوفير بيئة تنظيمية واضحة ومستقرة للأندية، وتشجيعها على الاستثمار في تطوير البنية التحتية والكوادر البشرية، بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال الرياضة. الالتزام بمعايير الترخيص الآسيوية ليس مجرد مطلب إلزامي، بل هو استثمار في مستقبل كرة القدم السعودية، وفرصة للأندية السعودية للتنافس على أعلى المستويات في القارة الآسيوية





