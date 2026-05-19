الرئيس الروسي بوتين يزور الصين ويشارك في مناورات نووية روسية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يزور الصين اليوم، لإجراء محادثات مع نظيره شي جينبينغ، في خطوة تهدف إلى إبراز متانة العلاقات بين البلدين. كما بدأ الجيش الروسي اليوم، مناورات نووية تستمر 3 أيام ويشارك فيها آلاف الجنود في مختلف أنحاء البلاد. وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن «القوات المسلحة للاتحاد الروسي تُجري من 19 إلى 21 مايو (أيار) 2026، مناورات على تحضير القوى النووية واستخدامها في حال وجود تهديد بعدوان».

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جينبينغ يتبادلان التحية في تيانجين - الصين - 31 أغسطس 2025 (أ. ب) بدأ الجيش الروسي اليوم (الثلاثاء)، مناورات نووية تستمر 3 أيام ويشارك فيها آلاف الجنود في مختلف أنحاء البلاد، في وقت صعّدت فيه كييف ضرباتها بالطائرات المسيّرة، فيما يستهل الرئيس فلاديمير بوتين زيارة إلى الصين.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن «القوات المسلحة للاتحاد الروسي تُجري من 19 إلى 21 مايو (أيار) 2026، مناورات على تحضير القوى النووية واستخدامها في حال وجود تهديد بعدوان». وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات صحفية: «تتمثل مهمتنا في الحفاظ على الاستقرار والأمن في العالم، وفي الوقت نفسه، العمل على تطوير العلاقات بين روسيا والصين». وأضاف: «سنناقش سبل تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين، وسيتم بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات»





