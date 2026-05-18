الرئيسين الروسي والصيني يوقعان على إعلان جديد حول العلاقات الدولية

قال مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف إن الرئيسين فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ سيتبنيان إعلانا حول إقامة عالم متعدد الأقطاب ونوعا جديدا من العلاقات الدولية. وسيوقعان على بيان مشترك حول تعزيز الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي، فضلا عن تعميق علاقات حسن الجوار والصداقة والتعاون الثنائي.

وأشار ممثل الكرملين إلى أن الرئيسين الروسي والصيني سيوقعان على "بيان مشترك حول تعزيز الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي، فضلا عن تعميق علاقات حسن الجوار والصداقة والتعاون الثنائي". هذه وثيقة برنامجية، وهي ضخمة للغاية، تتشكل من 47 صفحة، وهي تحدد المسارات الرئيسية لتطوير كامل منظومة علاقاتنا الثنائية متعددة الأوجه، وتضع رؤية مشتركة واضحة للقضايا الملحة على الأجندة الدولية، والأشكال الرئيسية للتفاعل في الشؤون العالمية.

كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن أعضاء الوفد الذي سيرافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى الصين، مشيرا إلى أن لدى موسكو توقعات جدية جدا بشأن الزيارة. أفاد المتحدث باسم الخارجية الصينية غو جياكون بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى الصين عددا من القضايا العالمية والإقليمية





