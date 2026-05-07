الرئيس البرازيلي يعلن تحولا إيجابيا في موقف ترامب بشأن كوبا

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا صرح بأن نظيره الأمريكي دونالد ترامب لا يفكر في شن عدوان عسكري أو تنفيذ غزو واسع النطاق ضد كوبا. وقال الرئيس البرازيلي في تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب مباحثات ثنائية جمعته بترامب يوم الخميس، في واشنطن: "لئن فهمت ترجمة كلامه بشكل صحيح، فقد قال ترامب إنه لا يفكر في غزو كوبا". واعتبر لولا دا سيلفا أن هذا الموقف يمثل تحولا جوهريا وإشارة إيجابية قائلا: "هذا بلا شك مؤشر هام؛ لا سيما وأن كوبا ذاتها تبدي رغبة واضحة في الانخراط في حوار بناء لإيجاد مخرج ينهي الحصار المفروض عليها، والذي حال دون ممارستها لسيادتها الكاملة كدولة حرة تماما منذ انتصار ثورة عام 1959". وأعلن البيت الأبيض أن ترامب فرض عقوبات جديدة على كبار المسؤولين الكوبيين، وذلك ضمن مساعي إدارته لإجبار النظام الحاكم على التخلي عن السلطة. وألمح ترامب مرارا إلى الاستيلاء على كوبا التي تقع على بعد 145 كيلومترا (90 ميلا) من فلوريدا وتخضع لحظر تجاري أمريكي شبه مستمر منذ أن قاد فيدل كاسترو ثورة شيوعية في الجزيرة عام 1959. وتفاقمت محنة كوبا التي كانت تعاني أصلا من ركود اقتصادي، عندما فرضت واشنطن حصارا على تزود الجزيرة بالوقود في يناير الماضي، وفي نهاية مارس نجحت روسيا في انتقد كبار المسؤولين الكوبيين سلسلة التهديدات الأمريكية المتزايدة بشن عمل عسكري ضد الجزيرة، واصفين الاعتداءات بأنها "خطيرة وتعد جريمة دولية".

ال رئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا صرح بأن نظيره الأمريكي دونالد ترامب لا يفكر في شن عدوان عسكري أو تنفيذ غزو واسع النطاق ضد كوبا .

وقال الرئيس البرازيلي في تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب مباحثات ثنائية جمعته بترامب يوم الخميس، في واشنطن: "لئن فهمت ترجمة كلامه بشكل صحيح، فقد قال ترامب إنه لا يفكر في غزو كوبا". واعتبر لولا دا سيلفا أن هذا الموقف يمثل تحولا جوهريا وإشارة إيجابية قائلا: "هذا بلا شك مؤشر هام؛ لا سيما وأن كوبا ذاتها تبدي رغبة واضحة في الانخراط في حوار بناء لإيجاد مخرج ينهي الحصار المفروض عليها، والذي حال دون ممارستها لسيادتها الكاملة كدولة حرة تماما منذ انتصار ثورة عام 1959".

وأعلن البيت الأبيض أن ترامب فرض عقوبات جديدة على كبار المسؤولين الكوبيين، وذلك ضمن مساعي إدارته لإجبار النظام الحاكم على التخلي عن السلطة. وألمح ترامب مرارا إلى الاستيلاء على كوبا التي تقع على بعد 145 كيلومترا (90 ميلا) من فلوريدا وتخضع لحظر تجاري أمريكي شبه مستمر منذ أن قاد فيدل كاسترو ثورة شيوعية في الجزيرة عام 1959.

وتفاقمت محنة كوبا التي كانت تعاني أصلا من ركود اقتصادي، عندما فرضت واشنطن حصارا على تزود الجزيرة بالوقود في يناير الماضي، وفي نهاية مارس نجحت روسيا في انتقد كبار المسؤولين الكوبيين سلسلة التهديدات الأمريكية المتزايدة بشن عمل عسكري ضد الجزيرة، واصفين الاعتداءات بأنها "خطيرة وتعد جريمة دولية"





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

رئيس البرازيلي ترامب كوبا حوار بناء حظر تجاري أمريكي حصار نفطي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

تركيا.. موقع سفينة نوح في آغري يجذب السياح والباحثيناكتشف الموقع الطيار التركي إيلخان دوروبينار عام 1959 أثناء التقاطه صورا جوية للمنطقة - Anadolu Ajansı

Read more »

هل يُشبه أحمد الشرع كاسترو؟ 'شبح هافانا عام 1959 يلوح في الأفق'،جولة الصُحف تعرض قضايا تقارب الولايات المتحدة مع الإدارة الانتقالية في سوريا، وسعي أوروبا لتشكيل محكمة بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا، وكذلك مدى جدوى إجراء الأفراد العاديين أبحاثاً عن أمور علمية وطبية

Read more »

مصر والسودان يعلنان تفعيل اللجان المشتركة المتعلقة باتفاقية 1959قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولى، إن 'مصر والسودان كالجسد الواحد وعلاقاتهما ضاربة في جذور التاريخ ومصر فتحت أبوابها لأشقائها السودانيين الفارين من ويلات الحرب'.

Read more »

ما تأثير «تفعيل» مصر والسودان لجان اتفاقية 1959 على نزاع السد الإثيوبي؟تستهدف مصر والسودان توحيد مواقفهما فيما يتعلق بأزمة «سد النهضة» الإثيوبي، وحقوقهما المائية من نهر النيل بتفعيل لجان «اتفاقية 1959» الموقعة بين البلدين.

Read more »

ماذا يعني تفعيل مصر اتفاقية 1959 مع السودان؟قررت مصر والسودان تفعيل اللجان المشتركة من خلال الهيئة الفنية الدائمة لمياه النيل بموجب اتفاقية عام 1959.

Read more »

1959 ساحات بلدية منفذة لأمانات المناطقاستنفرت أمانات مناطق المملكة جهودها، في تنفيذ الساحات البلدية، إذ سجلت 1959 ساحة منفذة، في وقت فاقت الساحات البلدية المنفذة في منطقة القصيم، ساحات 8 مناطق ممثلة في: حفر الباطن، والأحساء،...

Read more »