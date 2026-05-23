الرئيس ترامب وخطوات الأمن تكشف عن إطلاق نار قرب البيت الأبيض

بعد تأكيد إصابة شخصان في إطلاق النار بالقرب من البيت الأبيض، تم إبلاغ صحفيين بسرعة إلى غرفة الإيجاز الصحفي بالبيت الأبيض، كما أظهرتقارير عن 20 إلى 30 طلقة نارية بالقرب من البيت الأبيض. وقد ذكر مسؤول في إنفاذ القانون تفاصيل أولية لإطلاق النار قرب البيت الأبيض وعدد الإصابات. كما نُقل عن مصادر مختلفين في موقع 'أكسيوس' بأن القادة愿وا لإتفاق بين الولايات المتحدة وإيران والكف عن الأعمال العدائية في المنطقة. وقد أشاد ترامب في هذا الصدد حيث أكد أنه أجريت محادثة جيدة للغاية مع نتنياهو حول هذا الموضوع.

أفادت مراسلة شبكة 'بي بي إس' أن الرئيس ترامب لم يصاب بأذى في حادث إطلاق النار الذي وقع قرب البيت الأبيض. وكتبت في منشور إن التأكد: إطلاق نار قرب البيت الأبيض مساء اليوم.

أصيب شخصان حتى الآن، أحدهما المشتبه به والآخر يبدو أنه أحد المارة. وقع الحادث عند تقاطع شارع 17 مع جادة بنسلفانيا. وقد جرى إخلاء الحديقة الشمالية للبيت الأبيض بعد سماع دوي ما يبدو أنه طلقات نارية. وقد طُلب من الصحفيين الركض بسرعة إلى غرفة الإيجاز الصحفي بالبيت الأبيض.

وقد أفادت شبكة'إن بي سي نيوز' بسماع نحو 20 إلى 30 طلقة نارية بالقرب من البيت الأبيض. وقد ذكر مسؤول في إنفاذ القانون تفاصيل أولية لإطلاق النار قرب البيت الأبيض وعدد الإصابات. كما أفادت شبكة'أكسيوس' نقلا عن مصادر أن جميع القادة العرب والمسلمين الذين تواصلوا مع ترامب دعاوه إلى قبول الاتفاق مع إيران وإنهاء الأعمال العدائية في المنطقة. وقد أشاد ترامب في هذا الصدد حيث أكد أنه أجريت محادثة جيدة للغاية مع نتنياهو حول هذا الموضوع





