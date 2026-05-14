الرئيس الصيني يوجه تحذيرا للرئيس الأمريكي من سوء إدارة ملف تايوان

فيما يتعلق بعلاقات البلدين، حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب من سوء إدارة ملف تايوان، معتبرًا أن ذلك قد يؤدي إلى صدام بين البلدين ويعرض للعلاقات الثنائية لخطر كبير. كما أكد الرئيس الصيني على الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان، حيث يعتبره أكبر قاسم مشترك بين بكين وواشنطن. وفيما يتعلق بعلاقاتهما الاقتصادية، أكد شي أن الروابط التجارية بين البلدين مفيدة للطرفين، مضيفًا أن حل الخلافات يتم فقط عبر التشاور المتكافئ. وفيما يتعلق بعلاقاتهما الثنائية، أكد شي على العمل مع ترامب من أجل فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين وتحديد مسارها المستقبلي. وفيما يتعلق بعلاقاتهما مع تايوان، حذر شي من أن استقلال تايوان والسلام في مضيق تايوان أمران متناقضان مثل النار والماء، داعيًا واشنطن إلى توخي أقصى درجات الحذر في التعامل مع هذه القضية.

حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب من سوء إدارة ملف تايوان قد يؤدي إلى صدام بين البلدين ويعرض للعلاقات الثنائية لخطر كبير.

وأكد الرئيس الصيني أن الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان يمثل أكبر قاسم مشترك بين بكين وواشنطن. وتطالب بكين بضم تايوان إلى أراضيها وهي جزيرة يبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة باعتبارها مقاطعة انفصالية بينما تصر تايبيه على استقلالها منذ عام 1949. ولا تعترف الصين باستقلال تايوان وتعتبرها جزءا من أراضيها وترفض أي محاولات لانفصالها عنها بالمقابل لا تعترف تايوان بحكومة بكين المركزية.

وعقب اللقاء الثنائي أصدرت وزارة الخارجية الصينية بيانا حول فحوى الحديث الذي دار بين الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي. وأكد شي أن استقلال تايوان والسلام في مضيق تايوان أمران متناقضان مثل النار والماء داعيا واشنطن إلى توخي أقصى درجات الحذر في التعامل مع هذه القضية. وأشار شي إلى أن الأوضاع الدولية متقلبة ومضطربة وعاد إلى العمل مع ترامب من أجل فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين وتحديد مسارها المستقبلي.

وفيما يخص العلاقات الاقتصادية أكد شي أن الروابط التجارية بين البلدين مفيدة للطرفين مضيفا أن حل الخلافات يتم فقط عبر التشاور المتكافئ. وتابع في حال وجود خلافات فإن التشاور على قدم المساواة هو الخيار الصحيح الوحيد. بالأمس حققنا نتائج إيجابية في الاقتصاد والتجارة وعلى الجانبين الحفاظ على هذا الزخم الإيجابي





