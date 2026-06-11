الرئيس الأمريكي يعلن عن استمرار الهجمات على إيران وتهديده بضربات جديدة، والهجوم الإسرائيلي المحتمل على طهران، والهجمات الإيرانية على قواعد أمريكية في الخليج، والمفاوضات بين طهران وواشنطن، والرد الإيراني على سقوط مروحية أمريكية قرب مضيق هرمز، والتهديد الإسرائيلي لنتنياهو من توسيع الهجوم على إيران، واللقاء بين الرئيس أردوغان ورئيسة فنزويلا المؤقتة في إسطنبول.

تجدر الإشارة إلى أن هذا النص يتضمن معلومات عن الأحداث الحالية والمستقبلية في الشرق الأوسط، بما في ذلك التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، والهجمات الإسرائيلية المحتملة على إيران، والمفاوضات بين طهران وواشنطن، والرد الإيراني على سقوط مروحية أمريكية قرب مضيق هرمز، والتهديد الإسرائيلي لنتنياهو من توسيع الهجوم على إيران، واللقاء بين الرئيس أردوغان ورئيسة فنزويلا المؤقتة في إسطنبول.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن أن ال هجمات الأمريكية على إيران ستتواصل 'بشدة' في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين البلدين، مؤكداً أن واشنطن مستعدة ل تصعيد عملياتها العسكرية إذا فشلت المساعي الدبلوماسية.

كما قصف الحرس الثوري الإيراني عدة أهداف في قواعد عسكرية بالكويت والبحرين والأردن رداً على هجمات أمريكية استهدفت مناطق متفرقة بإيران. وتخوض طهران وواشنطن منذ بدء الهدنة الراهنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي مفاوضات لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي. وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني بدء تنفيذ ضربات دفاعية إضافية ضد عدة أهداف داخل إيران بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقد لفت ترمب إلى أن مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى تواصلوا معه وطلبوا وقف القصف، معتبراً أن العمليات العسكرية قد تتوقف قريباً. وقد نفى مسؤول إيراني رفيع صحة تصريحات ترمب بشأن تواصل مسؤولين إيرانيين معه لطلب وقف إطلاق النار. وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني سقوط مروحية أباتشي أمريكية قرب مضيق هرمز، وقد أعلن ترمب سلامة الطيارين. وقد تحدث عن 'نصر كامل' خلال أسبوعين ويحذر نتنياهو من توسيع الهجوم على إيران. وقد استقبل الرئيس أردوغان رئيسة فنزويلا المؤقتة بمراسم رسمية في إسطنبول





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