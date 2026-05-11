الرئيس التركي يؤكد على استقلال القضاء وترسيخ دولة القانون في ذكرى تأسيس مجلس الدولة

تناول الرئيس أردوغان في خطاب الذكرى 158 لمجلس الدولة أهمية الإصلاحات القضائية، وإزالة التمييز، وضرورة صياغة دستور مدني وديمقراطي شامل لتعزيز العدالة.

ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمة شاملة ومفصلة خلال مراسم الاحتفال بالذكرى المائة والثمانية والخمسين لتأسيس مجلس الدولة التركي المعروف باسم دانشتاي، حيث تناول في خطابه رؤيته العميقة لمفهوم دولة القانون وأسس العدالة الاجتماعية.

وأكد أردوغان أن الركيزة الأساسية لأي دولة قانون حديثة تتمثل في الالتزام المطلق وغير المشروط من قبل كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها بمقتضيات القانون وأحكامه، مشدداً على أن القضاء الإداري يلعب دوراً حيوياً ومصيرياً في هذا السياق، كونه يمثل الملاذ الآمن والضمانة الحقيقية للمواطن في مواجهة أي قرارات قد تصدر عن الإدارة العامة. وأوضح أن استقلال القضاء ونزاهته ليسا مجرد شعارات، بل هما حجر الزاوية الذي تقوم عليه عملية ترسيخ دولة القانون وضمان حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية في مواجهة السلطة.

وفي سياق استعراضه للتاريخ المؤسسي، أشار الرئيس التركي إلى الدور المحوري الذي لعبه مجلس الدولة منذ نشأته الأولى تحت مسمى شورى الدولة في عام ألف وثمانمائة وثمانية وستين، لافتاً إلى أن هذا المجلس ساهم بشكل فعال في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة عبر العقود. وأكد أن الوثيقة التأسيسية التي صدرت في عهد السلطان عبد العزيز كانت واضحة في هدفها بضمان الحماية القانونية الشاملة لجميع فئات المجتمع دون أي تمييز أو تفضيل، وهو النهج الذي سعت حكومته إلى تطويره وتحديثه.

وأضاف أردوغان أن الحقوق والحريات الفردية هي الإطار الجوهري الذي يحفظ الأمن الشخصي، مؤكداً أن تحقيق الأمن الجماعي للدولة لا يمكن أن يتم إلا من خلال تلبية الاحتياجات الأمنية والقانونية للأفراد أولاً، مستشهداً في ذلك بالحكمة البليغة للشيخ أديبالي التي تقول أحيوا الإنسان لتحيا الدولة، مما يعكس فلسفة الدولة التي تضع الإنسان في مركز اهتمامها. كما تطرق الرئيس أردوغان إلى طبيعة العلاقة بين الدولة والمواطن، موضحاً أنها ليست علاقة متكافئة من حيث القوة أو الإمكانيات، وهو ما يجعل دور القضاء الإداري بالغ الأهمية لعمل توازن دقيق وعادل بين الطرفين، وذلك على خلاف القضاء العادي الذي يتعامل مع نزاعات بين أفراد.

وشدد على أن دولة القانون الحديثة يجب أن تكون عدالتها شاملة وتصل إلى الجميع دون استثناء، مؤكداً أنه في ظل هذا النظام لا يمكن وجود طبقات محظية أو فئات تعلو فوق القانون، فالجميع سواسية أمام منصة القضاء. وأعلن بكل فخر أن حكومته نجحت خلال السنوات الماضية في القضاء على شعور التهميش والغربة الذي كان يعاني منه بعض فئات المجتمع داخل وطنهم، حيث عملت على إزالة كافة أشكال الامتيازات والتمييز الطبقي، واقتلاع الأسلاك الشائكة الرمزية والمادية التي كانت تفصل بين الشعب وبين مؤسسات الجمهورية، مما ساهم في تعزيز إرادة الشعب في إدارة شؤون الدولة.

ومن الناحية العملية والإصلاحية، كشف الرئيس عن حزمة من الإجراءات القانونية والإدارية التي تم تنفيذها لتعزيز الشفافية والمحاسبة وتطوير مؤسسات الرقابة. وأوضح أن هناك زيادة ملحوظة في البنية التحتية القضائية، حيث تم رفع عدد المحاكم الإدارية من مائة وستة وعشرين محكمة لتصل إلى مائتين وخمس وأربعين محكمة، بالإضافة إلى توسيع نطاق عمل محاكم الضرائب والمحاكم الإدارية في مختلف الولايات التركية.

وأشار إلى أن تطبيق نظام الاستئناف قبل عقد من الزمان قد أدى إلى تخفيف الضغط الكبير الذي كان يقع على عاتق مجلس الدولة، مما رفع من كفاءة القضاء وسرعة البت في القضايا. وأكد أردوغان أن إرادة الإصلاح لا تزال متقدة وقوية، متعهداً بمواصلة كافة الخطوات التي من شأنها رفع كفاءة الإدارة العامة وزيادة فاعلية القضاء الإداري لخدمة المواطنين بشكل أسرع وأفضل.

وفيما يتعلق بالتداخل بين السلطات، شدد الرئيس التركي على رفضه القاطع لأي تدخل غير قانوني في أعمال القضاء، معتبراً أن استقلال القضاء خط أحمر. إلا أنه في المقابل، أكد أن القضاء لا يملك الحق في ممارسة أي شكل من أشكال الوصاية على السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيراً إلى ضرورة احترام التخصصات الدستورية لكل سلطة.

وفي ختام كلمته، تطرق أردوغان إلى الملف الدستوري، مشيراً إلى أن تركيا لا تزال بحاجة ماسة إلى دستور مدني، ديمقراطي، وشامل، يكون قادراً على طوي صفحة الدساتير القديمة التي صيغت في ظروف استثنائية عقب الانقلابات، وذلك من أجل بناء مستقبل قانوني يعبر عن إرادة الشعب التركي وتطلعاته نحو الديمقراطية الكاملة. وقد شهدت هذه الاحتفالية حضوراً رفيع المستوى من كبار المسؤولين، بما في ذلك رئيس البرلمان نعمان كورتولموش ونائب الرئيس جودت يلماز، مما يعكس أهمية الحدث في الوجدان السياسي والقانوني التركي





