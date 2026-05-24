الرئيس الإيراني يوجه رسالة للمؤسسات الإعلامية والكيانات السياسية بشأن تعزيز الموقف الوطني وزير الخارجية الأمريكي: هناك احتمال أن يسمع العالم أخبارا جيدة خلال الساعات المقبلة خاصة بشأن المضيق

الرئيس الإيراني، حسن روحاني، وجه رسالة للمؤسسات الإعلامية والكيانات السياسية بشأن تعزيز الموقف الوطني، معتبراً أن المؤسسات الإعلامية الرسمية يجب أن تكون 'منادياً للوحدة والانسجام الوطني'. كما دعا إلى ضرورة استعادة المساجد لدورهم التاريخي كمراكز لمعالجة المشكلات الاجتماعية، معتبراً الاعتماد على الطاقات الشعبية هو السبيل الأنجع لتجاوز التحديات التي تواجه البلاد. وزيراً للخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أكد على احتمال أن يسمع العالم أخبارا جيدة خلال الساعات المقبلة، خاصة بشأن المضيق، كما أشار إلى أن أحرزوا تقدما بشأن الأزمة مع إيران بالتعاون مع دول الخليج.

الرئيس الإيراني يوجه رسالة للمؤسسات الإعلامية والكيانات السياسية بشأن تعزيز الموقف الوطني أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، على ضرورة وجود 'صوت واحد ومنسجم' يخرج من إيران تجاه العالم، وذلك خلال لقائه مديري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

شدد روحاني على ضرورة الالتزام بهذا التوجه لتعزيز الموقف الوطني، معتبراً أن المؤسسات الإعلامية الرسمية يجب أن تكون 'منادياً للوحدة والانسجام الوطني'. وأشار إلى أن حل الأزمات يتوقف على المشاركة الشعبية الفاعلة، داعياً إلى ضرورة استعادة المساجد لدورهم التاريخي كمراكز لمعالجة المشكلات الاجتماعية. كما شدد على أن الاعتماد على الطاقات الشعبية هو السبيل الأنجع لتجاوز التحديات التي تواجه البلاد. وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أكد على احتمال أن يسمع العالم أخبارا جيدة خلال الساعات المقبلة، خاصة بشأن المضيق.

كما أشار إلى أن أحرزوا تقدما بشأن الأزمة مع إيران بالتعاون مع دول الخليج.





