الرئيس المصري يبحث مع وفد يهودي أمريكي جهود إنهاء الحرب مع إيران والتسوية الفلسطينية

استقبل عبد الفتاح السيسي وفداً من مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى لمناقشة رؤية مصر لتحقيق الاستقرار الإقليمي وإنهاء الحرب مع إيران، مع تأكيد على أهمية حل الدولتين للقضية الفلسطينية.

استقبل الرئيس ال مصر ي عبد الفتاح السيسي ، يوم الثلاثاء، وفداً من مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، لبحث سبل تحقيق الاستقرار الإقليمي وجهود إنهاء الحرب الدائرة مع إيران .

حضر اللقاء الذي عُقد في العاصمة القاهرة، كل من إليزابيث بيرنز كورن رئيسة المؤتمر، وزويليام داروف الرئيس التنفيذي للمؤتمر، بالإضافة إلى رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية. واستعرض اللقاء مجمل الأوضاع الإقليمية، حيث استمع ممثلو الوفد إلى رؤية الرئيس المصري حول سبل تعزيز الاستقرار في المنطقة، دون أن يُحدد البيان تفاصيل تلك الرؤية.

وتطرق الجانبان أيضاً إلى الجهود المصرية الرامية إلى خفض التصعيد الحالي ودعم مسار المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران من أجل إنهاء الأزمة القائمة، وتجنب تداعياتها الاقتصادية والسياسية على المنطقة والعالم. كما أكد السيسي خلال اللقاء على أهمية الوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، وفق مقررات الشرعية الدولية واستناداً إلى حل الدولتين، معتبراً أن ذلك يمثل السبيل الوحيد لضمان تحقيق سلام دائم واستقرار مستمر في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية للعالم العربي.

من جهتهم، أشاد أعضاء الوفد برؤية الرئيس السيسي لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وأكدوا على محورية العلاقات المصرية الأمريكية وأهمية التنسيق القائم بين البلدين للحفاظ على السلم الإقليمي. وفي背خلفية الأحداث، beganت الولايات المتحدة وإسرائيل حرباً ضد إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، أسفرت عن أكثر من ثلاثة آلاف قتيل وفقاً لإيران، التي نفذت بدورها هجمات استهدفت أمريكيين وإسرائيليين، بالإضافة إلى مواقع أمريكية في عدة دول عربية، مما تسبب في أضرار مادية ومدنية.

وبعد تعثر المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في 11 أبريل/نيسان في باكستان، فرضت واشنطن حصاراً على الموانئ الإيرانية بدءاً من 13 أبريل، شمل الموانئ الواقعة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية. وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق مسبق معها، مما زاد من المخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب، والassy提起ت هذه الحرب أسعار الطاقة ومستويات التضخم على مستوى العالم.

كما تطرق البيان إلى تأكيد السيسي المتكرر على أن حل الدولتين هو الحل الوحيد للصراع الفلسطيني، مشيراً إلى أن عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين بلغ 160 دولة من أصل 193 دولة عضوة في الأمم المتحدة، منذ إعلان الرئيس الراحل ياسر عرفات من الجزائر عام 1988 إقامة الدولة الفلسطينية. في المقابل، تواصل إسرائيل رفضها لهذا الحل، وتصر على سياسة التوسع الاستيطاني وتهجير الفلسطينيين





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