الرئيس السيسي: سيناء بوابة مصر الحصينة ومصر لن تتخلى عن ذرة من ترابها

الرئيس السيسي يلقي كلمة بمناسبة الذكرى الـ44 لتحرير سيناء، ويحذر من محاولات تقسيم المنطقة ويؤكد على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين.

في ذكرى الرابع والأربعين لتحرير سيناء ، وهي المناسبة الوطنية التي تحل في الخامس والعشرين من أبريل من كل عام، وجه الرئيس المصري كلمة إلى الشعب المصري، مستعرضاً أهمية هذه الذكرى العظيمة في تاريخ الوطن.

إن ذكرى تحرير سيناء ليست مجرد استعادة لأراضٍ غالية، بل هي رمز للكرامة الوطنية، وتأكيد على إصرار مصر على استعادة كامل سيادتها على جميع أراضيها. لقد استعادت مصر سيناء في الخامس والعشرين من أبريل عام 1982، بعد احتلال استمر خمسة عشر عاماً، أعقب حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، والتي أثبتت للعالم أجمع قوة وإرادة الشعب المصري.

وقد تكلل هذا المسار النضالي بمعاهدة السلام عام 1978، ثم بالانسحاب الإسرائيلي الكامل، واستعادة طابا آخر بقعة من أرض سيناء عام 1989 عبر التحكيم الدولي، لتمثل بذلك نهاية حقبة الاحتلال وبداية فصل جديد من الاستقرار والازدهار لشبه الجزيرة. وفي سياق كلمته، حذر الرئيس من الظروف الإقليمية الدقيقة والمصيرية التي تمر بها المنطقة، مؤكداً على وجود محاولات خبيثة لتقسيم الدول وتفكيكها، والاستيلاء على مقدرات الشعوب، وإشعال الفتن والنزاعات الداخلية والإقليمية.

وأكد الرئيس على أن الحلول السياسية والمفاوضات هي السبيل الأمثل لتجنب المزيد من الكوارث والدمار، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. وأشار إلى أن الاستقرار الإقليمي هو ضرورة حتمية لتحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة. كما تناول الرئيس القضية الفلسطينية، مؤكداً على ضرورة التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما في ذلك إدخال المساعدات الإنسانية دون أي قيود أو معوقات، والبدء الفوري في عملية إعادة إعمار القطاع المدمر.

وجدد الرئيس رفض مصر القاطع لأي مسعى يهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، تحت أي ظرف من الظروف، مؤكداً على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه. إن مصر تقف دائماً وأبداً إلى جانب الشعب الفلسطيني، وتدعم حقوقه المشروعة.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في قطاع غزة، أشار الرئيس إلى التزام حركة حماس ببنود المرحلة الأولى من الاتفاق، من خلال إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، بينما تنصلت إسرائيل من التزاماتها الإغاثية، وواصلت اعتداءاتها على القطاع، مما أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين وإصابة الآلاف. وأوضح الرئيس أن المرحلة الثانية من الاتفاق تتضمن بنوداً مهمة، مثل انسحاب أوسع للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وإعادة إعمار القطاع، مقابل بدء نزع سلاح الفصائل، وهو ما لم تنفذه إسرائيل حتى الآن، بل أصرت على نزع السلاح أولاً، وهو ما يعد خرقاً للاتفاق.

واختتم الرئيس كلمته بالتأكيد على أن سيناء ليست مجرد قطعة أرض، بل هي بوابة مصر الحصينة، وأن مصر لن تتخلى أبداً عن ذرة من ترابها، ولن تقبل المساومة على حقها وأرضها. إن تحرير سيناء يمثل لحظة فارقة في تاريخ الوطن، ويجب أن يكون دافعاً لنا جميعاً للعمل الجاد من أجل بناء مستقبل أفضل لمصر وللأجيال القادمة. إن الحفاظ على سيناء هو مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع المصريين، ويجب علينا جميعاً أن نساهم في حمايتها وتطويرها





