الرئيس الفرنسي يرد على مقطع فيديو يظهر اعتداءات على نشطاء من أسطول الصمود العالمي من قبل السلطات الإسرائيلية

بعد مشاهدة مقطع فيديو يظهر اعتداءات على نشطاء من أسطول الصمود العالمي من قبل السلطات الإسرائيلية، حذر رئيس الحكومة الفرنسي من الصور المروعة التي صادمة جدا، ووصفها بأنها صادمة من الناحية الإنسانية وصادمة من منظور القانون الدولي. وقد تعرض هؤلاء النشطاء للعنف والجسدي والجنسى والاعتداءات على حريتهم، كما تم تقسيمهم إلى مجموعات بحسب الجنس، وتعرضهم للإهانات والحرمان من الطعام والماء والعلاج، إلى جانب أوضاع مهينة. وقد أكدت الناشطة الفرنسية مشاركتها في نشاط إنساني، كما تعرضت لنصيحة إجبارها على الاستيقاظ ليلا والمشي، وتعرضها للضرب، وإجبارها على ترديد شعارات مؤيدة لإسرائيل، وتعرض من رفض ذلك للضرب. وقد ما زالت تعيش آثارا نفسية لما تعرضت له، وصفت إياه ب"الجحيم".

أمام الجمعية الوطنية، حذر رئيس الحكومة الفرنسي من " الصور المروعة " التي "صادمة جدا"، ووصفها بأنها "صادمة من الناحية الإنسانية" و"صادمة من منظور القانون الدولي"، وذلك بعد مشاهدة مقطع فيديو يتضمن اعتداءات على نشطاء من " أسطول الصمود العالمي " من قبل السلطات الإسرائيلية .

