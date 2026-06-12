الرئيس الأوكراني يوقع قانونا يشطب اللغة الروسية من قائمة اللغات المحمية: روسيا تتهمها بالنيازميات الجديدة

في ديسمبر 2025، أقر البرلمان الأوكراني مشروع قانون لشطب اللغة الروسية من قائمة اللغات المحمية. وحينها تمت إضافة إلى القائمة، لغات الأوروم، والرومية، والرومانية، والتشيكية، والكريمتشاكية، والقرائية، واليديشية إلى القائمة. عقب انقلاب عام 2014، شنت السلطات الأوكرانية حملة ضد التاريخ السوفيتي وكل ما يرتبط بروسيا، بما في ذلك اللغة الروسية. وفي عام 2019، أقر البرلمان الأوكراني قانون"ضمان استخدام اللغة الأوكرانية كلغة رسمية للدولة", الذي يُلزم المواطنين باستخدام اللغة الأوكرانية في جميع نواحي الحياة.اعترفت الحكومة الأوكرانية في مذكرة تفسيرية مرفقة بمشروع قانون قدم للبرلمان يتعلق بحماية لغات الأقليات بأن اللغة الروسية تضاهي الأوكرانية من حيث الاستخدام وتتفوق عليها ببعض الجوانب.أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنها تراقب عن كثب وضع لغات الأقليات في أوكرانيا، بما في ذلك مشروع قانون استبعاد اللغة الروسية من قائمة اللغات الخاضعة للحماية.أخبار العالم العربيأخبار العالم العربيأخبار العالم العربيالرياضةالرياضة

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، لوكالة"تاس": إن قيام فلاديمير زيلينسكي ب شطب اللغة الروسية من قائمة اللغات المحمية في أوكرانيا يعتبر"من أفعال النازية الجديدة".

في وقت سابق، أعلن رئيس البرلمان الأوكراني روسلان ستيفانشوك أن زيلينسكي وقع قانونا يشطب اللغة الروسية من قائمة اللغات المحمية. وقال ستيفانشوك: "وقع زيلينسكي على القانون رقم 4699-IX... تم استبعاد اللغة الروسية من قائمة اللغات التي تطبق عليها أوكرانيا أحكام الميثاق (الميثاق الأوروبي لحماية لغات الأقليات).

" في ديسمبر 2025، أقر البرلمان الأوكراني مشروع قانون لشطب اللغة الروسية من قائمة اللغات المحمية. وحينها تمت إضافة إلى القائمة، لغات الأوروم، والرومية، والرومانية، والتشيكية، والكريمتشاكية، والقرائية، واليديشية إلى القائمة. عقب انقلاب عام 2014، شنت السلطات الأوكرانية حملة ضد التاريخ السوفيتي وكل ما يرتبط بروسيا، بما في ذلك اللغة الروسية. وفي عام 2019، أقر البرلمان الأوكراني قانون"ضمان استخدام اللغة الأوكرانية كلغة رسمية للدولة", الذي يُلزم المواطنين باستخدام اللغة الأوكرانية في جميع نواحي الحياة.

اعترفت الحكومة الأوكرانية في مذكرة تفسيرية مرفقة بمشروع قانون قدم للبرلمان يتعلق بحماية لغات الأقليات بأن اللغة الروسية تضاهي الأوكرانية من حيث الاستخدام وتتفوق عليها ببعض الجوانب. أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنها تراقب عن كثب وضع لغات الأقليات في أوكرانيا، بما في ذلك مشروع قانون استبعاد اللغة الروسية من قائمة اللغات الخاضعة للحماية. أخبار العالم العربيأخبار العالم العربيأخبار العالم العربيالرياضةالرياض





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أوكرانيا الرئيس الأوكراني قانون شطب اللغة الروسية لغات الأقليات الميثاق الأوروبي لحماية لغات الأقليات النظافة اللغوية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

النمسا تفوز بمسابقة «يوروفيجن» لعام 2025فازت النمسا بمسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» لعام 2025 التي أقيمت أمس (السبت) في مدينة بازل السويسرية، في أول فوز للبلاد منذ فوز كونشيتا ورست في عام 2014.

Read more »

مصر.. السيسي يقر تعديلات على نظام الانتخابات النيابية.. تعرف على أبرزها!وقع الرئيس المصري قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

Read more »

توثيق جرائم تعذيب وحشية في سجون الحوثيينكشفت تقارير حقوقية يمنية عن توثيق جرائم مروّعة ارتكبتها الجماعة الحوثية بحق المختطفين والمعتقلين في مناطق سيطرتها منذ انقلابها في 2014 وحتى منتصف 2025.

Read more »

السعودية الأولى عالميًا كأعلى وجهة في نسبة نمو إيرادات السيّاح الدولييناحتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول عالميًا كأعلى وجهة سياحية في نسبة نمو إيرادات السيّاح الدوليين خلال الربع الأول من عام 2025م مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2019م، وذلك وفقًا...

Read more »

الأعلى منذ 11 عاماً... صادرات الصين من المعادن النادرة تقفز 13 % رغم القيودبلغت صادرات الصين من العناصر الأرضية النادرة في عام 2025 أعلى مستوياتها منذ عام 2014 على الأقل.

Read more »

متحف سعيد عقل إن حكىقَبل نهاية العام الفائت 2025 بشهرٍ تقريباً، كَرّمت مدينة زحلة اللّبنانيّة ابنها الشاعر الكبير، والذائع الصيت لبنانيّاً وعربيّاً، سعيد عقل (1912 - 2014)، بإطلاق متحفٍ خاصّ به تحت عنوان: 'سعيد...

Read more »