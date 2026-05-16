الرئيس الأمريكي تحذر إيران والصين تشابه في مواقفهما بشأن إيران

الرئيس الأمريكي حذر إيران من أن بلاده سوف تدمر المواقع التي يوجد فيها اليورانيوم عالي التخصيب إذا لم تحصل على ذلك. خلال زيارته لمنطقة الرافعة الدولـية عاد رئيس الولايات المتحدة إلى واشنطن مع سلسلة من التحذيـرات إيران ولقـائه مع نظيره الصيني. كـانت بكـين مع الحذر تحاولـت تقديم نفسها باعتباره طرف يساهم في الاستقرار الدولي والتسـوية لالخـلافات بالحوار بدلا من المواجهة خصوصا في القضايا الإقليمية والدولية الحساسة.

من بكين، الشريك الرئيسي لطهران، وقبل ساعات من مغادرته لها، وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحذيرًا ل إيران عبر الإعلام الأمريكي، مؤكّدًا أنه إذا لم تحصل بلاده على اليورانيوم عالي التخصيب فسيدمر المواقع التي يوجد فيها.

خلال جلسة ختامية مع نظيره الصيني، أبدى الرئيس الأمريكي ارتياحه إزاء نتائج زيارته، مصرحًا بأن هناك تشابهًا في موقفي البلدين بشأن إيران. في المقابل، حاولت بكين خلال اليوم الختامي للزيارة تقديم نفسها باعتبارها طرفًا يدفع نحو الاستقرار الدولي وتسوية الخلافات بالحوار بدلاً من المواجهة، خصوصًا في القضايا الإقليمية والدولية الحساسة





