الرئيس التنفيذي لنادي الخليج يعلن عن شراكة جديدة وسباقات لاعبي كرة اليد

الرئيس التنفيذي لنادي الخليج، علي المحسن، أعلن عن شراكة جديدة مع إحدى شركات العناية الشخصية، وسيكون الشريك الجديد راعياً رسمياً لفريق كرة اليد، الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة اليد في الكويت. وسيكون للنادي نصيب من أرباح شريكه الجديد، ونتطلع للمنافسة بقوة على البطولة الآسيوية لكرة اليد. وسيكون الشريك الجديد أيضاً راعياً رسمياً لفريق كرة اليد، الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة اليد في الكويت، التي يسعى من خلالها الخليج إلى استعادة اللقب القاري من خلال الاستعداد القوي، وعقد «5» صفقات للاعبين، غالبيتهم من أوروبا، لمساعدة الفريق على تحقيق هدفه في البطولة.

الرئيس التنفيذي لنادي الخليج لـ«الشرق الأوسط»: إمكاناتنا محدودة ولم نزايد في غوميز... أقنعه مشروعناقال علي المحسن، الرئيس التنفيذي لنادي الخليج ، إن ناديه سيشارك الأرباح مع الشريك الجديد للنادي، في خطوة تهدف إلى تعزيز موارد النادي والعلامة التجارية في آن واحد، ضمن خطط تعزيز العلاقات في هذا المجال وتحقيق المكاسب المشتركة مع الشركاء الجدد، لتتجاوز الشراكات المكاسب التقليدية.

ووقّع نادي الخليج مع إحدى شركات العناية الشخصية عقد شراكة، تميز بوجود منتجات خاصة تحمل شعار النادي، ونبذة عن مراحل تأسيسه، ومعلومات عن مدينة سيهات، حيث مقر النادي شرق السعودية. وسيكون الشريك الجديد أيضاً راعياً رسمياً لفريق كرة اليد، الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة اليد في الكويت، التي يسعى من خلالها الخليج إلى استعادة اللقب القاري من خلال الاستعداد القوي، وعقد «5» صفقات للاعبين، غالبيتهم من أوروبا، لمساعدة الفريق على تحقيق هدفه في البطولة.

️ | علي المحسن الرئيس التنفيذي لنادي الخليج لـ«الشرق الأوسط»:- سيكون للنادي نصيب من أرباح شريكه الجديد، ونتطلع للمنافسة بقوة على البطولة الآسيوية لكرة اليد. وبيّن المحسن، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن النادي يحرص على نوع الشراكات، وليس عددها، مبيناً أنهم دائماً يبحثون عن الإضافة الفعلية من هذه الشراكات، وليس زيادة عددها فحسب.

وعن استعدادات فريق كرة اليد والصفقات التي عقدها للبطولة الآسيوية، بيّن المحسن أن البطولة المقبلة ستكون صعبة، نتيجة ضمّ العديد من الأندية المشاركة أسماء أوروبية من أندية كبيرة، ما سيجعل المنافسة قوية، مبيناً أن هدفهم تشريف كرة اليد السعودية في البطولة القارية المقبلة





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