الرئيس الشرع يطلب من ترامب رفع العقوبات المتبقية عن سوريا

أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد، دعاه خلاله إلى رفع ما تبقى من عقوبات أمريكية عن سوريا ، معتبراً أن ذلك خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري من استعادة نشاطه وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة السورية أن الاتصال تناول بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وسبل تعزيز التعاون المشترك بما يدعم استقرار سوريا ويسهم في دفع مسار التعافي الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة. وأكد الشرع على أهمية رفع العقوبات المتبقية لأنها تشكل عائقاً رئيسياً أمام عودة الاستثمارات والمشاريع التنموية إلى مختلف القطاعات الحيوية.

هذا وقد سبق أن أعلن ترامب خلال زيارته للسعودية أنه سيأمر برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا لمنح شعبها فرصة للنمو والتطور، وهو ما تم لاحقاً بشكل جزئي. ويأتي هذا الاتصال في ظل تطورات إقليمية متسارعة، حيث أكد الشرع على أهمية تغليب المسار الدبلوماسي والحوار بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الإقليميين ويجنب المنطقة المزيد من التصعيد.

وفي هذا السياق، كان ترامب قد صرح يوم السبت بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من اتفاق جيد، مدعياً أن مطلبه الوحيد هو ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً، وأن طهران وافقت على ذلك. ويذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير الماضي حرباً على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنه مصالح أمريكية في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل الماضي.

ودعا الشرع في ختام الاتصال إلى أهمية الحفاظ على الاستقرار ودعم مسار التعافي وإعادة البناء في سوريا. وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التواصل والتنسيق ومتابعة الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي 8 ديسمبر 2024، تمكن الثوار السوريون بقيادة الشرع من الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد بعد 24 عاماً في الحكم، مما فتح صفحة جديدة في تاريخ سوريا.

إلا أن التحديات الاقتصادية والإنسانية لا تزال كبيرة، حيث يعاني السوريون من آثار الحرب والعقوبات التي خلفت دماراً هائلاً في البنية التحتية والاقتصاد. ويرى مراقبون أن رفع العقوبات بشكل كامل سيسهم في تسريع عملية التعافي وإعادة الإعمار، وسيشجع المجتمع الدولي على الاستثمار في سوريا. كما أن تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة قد يفتح الباب أمام دعم دولي أوسع لجهود إعادة البناء.

من جانب آخر، يتابع المجتمع الدولي عن كثب التطورات في سوريا، حيث تترقب الأوساط السياسية خطوات الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه الملف السوري. ويشير المحللون إلى أن موقف ترامب من رفع العقوبات قد يكون مرتبطاً بتحقيق تقدم في ملفات أخرى مثل الملف الإيراني والاستقرار الإقليمي. وبينما تسعى دمشق إلى تعزيز علاقاتها مع واشنطن، تبقى هناك عقبات تتعلق بالتطبيع مع إسرائيل والقضايا الحقوقية.

ومع ذلك، فإن الاتصال الهاتفي بين الزعيمين يمثل خطوة إيجابية نحو تطبيع العلاقات، خاصة بعد سنوات من القطيعة إبان حكم الأسد. وتأمل الحكومة السورية الجديدة في أن تؤدي هذه الاتصالات إلى دعم اقتصادي وسياسي ملموس يعيد سوريا إلى محيطها العربي والدولي. وفي سياق متصل، دعت دول عربية وأوروبية إلى ضرورة رفع العقوبات عن سوريا لتخفيف معاناة الشعب السوري، معربة عن دعمها لجهود الحكومة الانتقالية في بناء دولة ديمقراطية تضمن حقوق جميع المواطنين.

كما أن الأمم المتحدة تواصل دعواتها لتقديم المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، محذرة من تبعات استمرار العقوبات على حياة المدنيين. ويأتي هذا الاتصال في وقت تستعد فيه سوريا لعقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص والمستثمرين. ويبدو أن الرئيس الشرع يسعى من خلال هذه الخطوة إلى كسب ثقة المجتمع الدولي وتحقيق اختراق دبلوماسي يعزز مكانة سوريا الجديدة





