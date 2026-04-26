الرئيس يتحدث بعد حادث إطلاق نار يستهدف جهاز الخدمة السرية

الرئيس يلقي خطابًا عاجلاً بعد حادث إطلاق نار خلال مناسبة مخصصة لحرية التعبير، ويشيد بشجاعة جهاز الخدمة السرية ويدعو إلى الوحدة الوطنية.

ألقى الرئيس خطابًا عاجلاً في مؤتمر صحفي عُقد بعد عودته إلى البيت الأبيض ، وذلك على خلفية حادثة إطلاق نار استهدفت أحد أفراد جهاز الخدمة السرية خلال مناسبة كانت مخصصة لتعزيز حرية التعبير والحوار بين أعضاء الحزبين والصحافة.

وأكد الرئيس في كلمته أن هذا الحدث كان يهدف إلى جمع شمل مختلف الأطياف السياسية والإعلامية، وأن هذا الهدف قد تحقق إلى حد ما، على الرغم من الظروف المؤسفة التي شهدها. وأشاد الرئيس بشجاعة وسرعة استجابة أفراد الخدمة السرية الذين تمكنوا من القبض على المشتبه به على الفور، مؤكدًا أنهم تصرفوا بمهنية عالية وحسم كبير.

وتوجه الرئيس بدعوة ملحة إلى جميع الأمريكيين، بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية أو أيديولوجياتهم، للوقوف صفًا واحدًا في وجه العنف والتطرف، والتأكيد على التزامهم بحل الخلافات بطرق سلمية وديمقراطية. وشدد على أهمية تجاوز الانقسامات الحزبية والتركيز على القواسم المشتركة التي تجمع الشعب الأمريكي، مؤكدًا أن المصطلحات السياسية المختلفة مثل الجمهوريين والديمقراطيين والمستقلين والمحافظين والليبراليين والتقدميين، يجب ألا تكون عائقًا أمام الوحدة الوطنية.

وأعرب الرئيس عن تضامنه الكامل مع عميل جهاز الخدمة السرية الذي أصيب بالرصاص، وأشار إلى أنه تحدث معه شخصيًا للاطمئنان على صحته ورفع معنوياته. وأوضح أن العميل تعرض لإصابة خطيرة نتيجة إطلاق نار من مسافة قريبة باستخدام سلاح قوي، إلا أن سترته الواقية من الرصاص أنقذت حياته. وأكد أن العميل يتمتع بمعنويات عالية جدًا، وأنه يشعر بالفخر والاعتزاز بعمله وخدمته للوطن.

كما أثنى الرئيس على جهود جهاز الخدمة السرية وقوات إنفاذ القانون بشكل عام، مثنيًا على سرعة استجابتهم وكفاءتهم في التعامل مع الحادث. وقد شهدت المنطقة المحيطة بالحادثة حالة من الذعر والارتباك، حيث أفادت شهود عيان برؤية رجل يحمل بندقية ومخازن ذخيرة يسقط أرضًا بعد أن أطلق عليه رجال الأمن النار. وأكدت إحدى الشهود أنها سمعت ثلاث طلقات نارية، لكنها لم تتمكن من التأكد مما إذا كان الرجل قد أطلق النار قبل تعرضه لإطلاق النار من قبل رجال الأمن.

وتجري السلطات حاليًا تحقيقًا شاملاً في الحادث لتحديد ملابساته ودوافع الجاني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ويأتي هذا الحادث في وقت يشهد فيه المجتمع الأمريكي تصاعدًا في التوترات السياسية والاجتماعية، مما يثير مخاوف بشأن مستقبل الديمقراطية والاستقرار في البلاد. وتؤكد السلطات على أنها لن تتهاون في حماية المواطنين وضمان الأمن والسلام، وأنها ستواصل مكافحة العنف والتطرف بكل حزم. وتهدف التحقيقات إلى كشف ما إذا كان الحادث له علاقة بأي جماعات متطرفة أو دوافع سياسية أخرى.

كما يتم تحليل خلفية المشتبه به وسجلاته للتأكد من عدم وجود أي تهديدات أخرى محتملة. وتؤكد السلطات على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق العدالة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل. ويشكل هذا الحادث تذكيرًا بأهمية الحفاظ على قيم التسامح والحوار والاحترام المتبادل في المجتمع الأمريكي، والعمل معًا لبناء مستقبل أفضل للجميع





cnnarabic / 🏆 5. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

البيت الأبيض إطلاق نار جهاز الخدمة السرية حرية التعبير الوحدة الوطنية

United States Latest News, United States Headlines