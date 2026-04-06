الرئيس التونسي: العمل جار لتطبيق زيادة الأجور التي أقرها البرلمان

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن الحكومة تعمل على تفعيل الزيادة في الأجور التي تم إقرارها ضمن ميزانية 2026، وذلك خلال مقابلة إذاعية. يأتي هذا في ظل مطالبات النقابات العمالية بالإسراع في تطبيق الزيادات، وتحديات اقتصادية تواجه البلاد.

تونس / عادل الثابتي/ الأناضول: صرح الرئيس ال تونس ي قيس سعيد ، في مقابلة إذاعية، بأن العمل جاري على تفعيل الزيادة في الأجور التي أقرها البرلمان ال تونس ي ضمن ميزانية العام 2026. جاء هذا التصريح خلال مقابلة مع راديو المنستير الحكومي، وذلك بمناسبة إحياء ذكرى وفاة الرئيس الأول ل تونس الحبيب بورقيبة في مدينة المنستير.

وأكد الرئيس سعيّد أن الحكومة تعمل بجد للاستجابة لمطالب المواطنين في جميع أنحاء البلاد، مشيراً إلى أن زيادة الأجور تم تضمينها في قانون المالية لعام 2026، وأن الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق هذه الزيادة جارية بالفعل. وأضاف أن الهدف الأسمى هو تمكين المواطن التونسي من العيش بكرامة، وأن الزيادة في الأجور ليست مجرد رقم، بل هي جزء من خطة أوسع لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان تمتعهم بحقوقهم المشروعة في حياة كريمة. \يذكر أن مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان) كان قد أقر في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي زيادة في الأجور والمرتبات للعاملين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى زيادة معاشات المتقاعدين، وذلك ضمن المادة 15 من مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026. ووفقاً لهذه المادة، سيتم تحديد مقدار الزيادات في الأجور والمعاشات من خلال أوامر تنفيذية تصدر في وقت لاحق. وفي ظل هذه التطورات، تطالب النقابات العمالية في تونس بسرعة تطبيق الزيادة في الأجور، في حين يستعد آلاف المعلمين في المدارس الإعدادية والثانوية لتنفيذ تحركات احتجاجية للمطالبة بحقوقهم المالية. هذا الوضع يأتي في سياق يواجه فيه الاقتصاد التونسي تحديات كبيرة، مما يلقي بظلاله على القدرة الشرائية للمواطنين. \ووفقاً لبيانات المعهد الوطني للإحصاء في تونس، لم يتجاوز متوسط الأجور في البلاد خلال عام 2022 حاجز الـ 924 ديناراً تونسياً (حوالي 308 دولارات أمريكية). وتبين الإحصائيات أيضاً أن متوسط الأجور يتراوح بين 1698 ديناراً (حوالي 566 دولاراً) للكوادر العاملة، و658 ديناراً (حوالي 220 دولاراً) للعمال العاديين، في حين يبلغ الحد الأدنى للأجر في تونس 528 ديناراً (حوالي 179 دولاراً). هذه الأرقام تعكس بوضوح الفجوة القائمة في القدرة الشرائية للمواطنين، وتزداد حدة في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تشهدها البلاد. وفي سياق متصل، حذر الخبراء الاقتصاديون من التداعيات المحتملة لارتفاع أسعار النفط، خاصة في ظل الأزمة الجيوسياسية الراهنة، والتي قد تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد التونسي، وتزيد من العجز في الميزانية، وتهدد القدرة الشرائية للمواطنين بشكل أكبر. و في تصريح سابق للأناضول، حذر أستاذ الاقتصاد من أن ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب على إيران سيكون من الصعب تحمله على الدولة والمواطن والمؤسسات الاقتصادية





