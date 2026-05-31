Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

الرئيس السوري الشرع والرئيس الأمريكي ترامب يناقشان دعم استقرار سوريا والتعافي الاقتصادي

السياسة الدولية News

الرئيس السوري الشرع والرئيس الأمريكي ترامب يناقشان دعم استقرار سوريا والتعافي الاقتصادي
سورياالولايات المتحدةأحمد الشرع
📆5/31/2026 7:55 PM
📰RTARABIC
50 sec. here / 12 min. at publisher
📊News: 58% · Publisher: 51%

في اتصال هاتفي، بحث الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون لدعم استقرار سوريا ومسيرة إعادة الإعمار، مع التركيز على رفع العقوبات وتشجيع الاستثمارات.

بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات السياسية والأمنية في المنطقة وسبل دعم استقرار سوريا وتعافيها.

أكد البيان الرئاسي السوري أن الاتصال تناول سبل تعزيز التعاون المشترك لتحقيق الاستقرار في سوريا ودفع مسار التعافي الاقتصادي. شدد الرئيس الشرع على أهمية استمرار الدعم الدولي لسوريا في مرحلة إعادة البناء، مبيناً أن رفع العقوبات المتبقية خطوة أساسية لإحياء الاقتصاد السوري وتحسين الظروف المعيشية. كما شدد على ضرورة تشجيع الاستثمارات وتهيئة بيئة جاذبة لعودة المشاريع الاقتصادية إلى القطاعات الحيوية.

وتطرق الاتصال إلى الأوضاع الأمنية والتحديات الناجمة عن التوترات الإقليمية، حيث أكد الرئيس السوري أهمية تغليب الحوار والدبلوماسية لتعزيز الأمن regionally وتجنب مزيد من التصعيد. من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي عن اهتمامه بمتابعة التطورات في سوريا والمنطقة، مؤكداً أهمية الحفاظ على الاستقرار ودعم مسار التعافي. اتفق الجانبان على مواصلة التواصل والتنسيق حول الملفات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

يأتي هذا الاتصال في وقت تمر سوريا بمرحلة انتقالية مهمة amid جهود دولية وإقليمية لإعادة الإعمار بعد سنوات من الأزمة. 做到 toá

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

RTARABIC /  🏆 28. in SA

سوريا الولايات المتحدة أحمد الشرع دونالد ترامب الاتصال الهاتفي الاستقرار إعادة الإعمار العقوبات الاستثمار الدبلوماسية

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-31 22:55:20