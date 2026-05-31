الرئيس السوري الشرع والرئيس الأمريكي ترامب يناقشان دعم استقرار سوريا والتعافي الاقتصادي

بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات السياسية والأمنية في المنطقة وسبل دعم استقرار سوريا وتعافيها.

أكد البيان الرئاسي السوري أن الاتصال تناول سبل تعزيز التعاون المشترك لتحقيق الاستقرار في سوريا ودفع مسار التعافي الاقتصادي. شدد الرئيس الشرع على أهمية استمرار الدعم الدولي لسوريا في مرحلة إعادة البناء، مبيناً أن رفع العقوبات المتبقية خطوة أساسية لإحياء الاقتصاد السوري وتحسين الظروف المعيشية. كما شدد على ضرورة تشجيع الاستثمارات وتهيئة بيئة جاذبة لعودة المشاريع الاقتصادية إلى القطاعات الحيوية.

وتطرق الاتصال إلى الأوضاع الأمنية والتحديات الناجمة عن التوترات الإقليمية، حيث أكد الرئيس السوري أهمية تغليب الحوار والدبلوماسية لتعزيز الأمن regionally وتجنب مزيد من التصعيد. من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي عن اهتمامه بمتابعة التطورات في سوريا والمنطقة، مؤكداً أهمية الحفاظ على الاستقرار ودعم مسار التعافي. اتفق الجانبان على مواصلة التواصل والتنسيق حول الملفات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

يأتي هذا الاتصال في وقت تمر سوريا بمرحلة انتقالية مهمة amid جهود دولية وإقليمية لإعادة الإعمار بعد سنوات من الأزمة.





