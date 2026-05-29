الرئيس السوري أحمد الشرع يزور دير الزور وسط حالة استنفار

وتداولت صفحات ومواقع محلية مقطع فيديو يظهر شابا يحاول رمي نفسه أمام موكب الرئيس أحمد الشرع أثناء مروره في محافظة دير الزور، وسط حالة من الاستنفار الأمني في المكان. وذكر نشطاء مواقع التواصل أن المواطن حاول بطريقة خاطئة تسليم الرئيس الشرع رسالة ووقف فجأة أمام سيارته إلا أن عناصر الحماية منعوه من الوصول، وهو إجراء طبيعي ومتبع في مثل هذه الزيارات الرسمية.

يذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع قد زار برفقة وفد وزاري، يوم الجمعة، محافظة دير الزور للاطلاع على واقع المحافظة إثر الفيضانات في نهر الفرات والأضرار التي لحقت بالمواطنين جراء ذلك. وجاءت هذه الزيارة في ظل ما تشهده محافظتا دير الزور والرقة من حالة استنفار غير مسبوقة مع استمرار ارتفاع منسوب نهر الفرات، ما دفع المؤسسات الخدمية والجهات المعنية إلى اتخاذ سلسلة إجراءات طارئة لحماية السكان والمرافق الحيوية.

أعلنت وزارة الطاقة السورية، اليوم الجمعة، أن جهود ومتابعات القيادة السورية مع الجانب التركي أثمرت عن بدء تخفيض كميات المياه الممررة من تركيا باتجاه الأراضي السورية عبر نهر الفرات. والدفاع السورية تعلن عن استنفار تشكيلاتها في مناطق وقرى بمحافظة دير الزور أعلنت وزارة الدفاع السورية أن عدّة تشكيلات وإدارات استنفرت في محافظة دير الزور بعد الارتفاع الحاد بمنسوب نهر الفرات، مشيرة إلى أنها تجري عمليات إخلاء ورفع للسواتر.

تتواصل تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات بدير الزور وسط أضرار مادية وتعطل بحركة التنقل في وقت تؤكد الجهات الفنية أن السدود الرئيسية ما تزال ضمن الوضع الآمن ولا تواجه مخاطر إنشائية. تمتنّ مدير عام مؤسسة سد الفرات هيثم بكور، السوريين بخصوص ما يتم تداوله عن فيضانات نهر الفرات وإمكانية اتساعها لتشمل مناطق جديدة على ضفاف النهر الذي غمرت المياه سدوده بنسب مقلقة.

أعلنت لجنة الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة دير الزور عن تنفيذ إخلاء فوري لسكان منطقتي حويجة صكر وحويجة كاطع، بعد ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. شهد ريف محافظة دير الزور السورية، اليوم الأربعاء، حادثة مأساوية إثر غرق 4 أطفال أثناء السباحة في نهر الفرات بقرية زغير جزيرة التابعة للمحافظة





