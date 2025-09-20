الرئيس الإيراني: 'آلية الزناد' لن توقفنا.. قوتنا في الإنسان والعقل

في رد فعل على تفعيل 'آلية الزناد'، يؤكد الرئيس الإيراني أن العقوبات الغربية لن تثني طهران، مشيراً إلى أن القوة الحقيقية تكمن في العقول والخبرات، وليس في المنشآت. وتدعو القيادة الإيرانية إلى دعم الشباب والعلماء كـ 'ثروة وطنية'.

في أول رد فعل له على إعلان الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية عن إعادة تفعيل ' آلية الزناد ' ضد طهران، أكد الرئيس ال إيران ي مسعود بزشكيان أن هذه الإجراءات الغربية لن تنجح في إيقاف إيران . شدد بزشكيان على أن القوة الحقيقية تكمن في 'الإنسان والعقل'، وليس في المنشآت التي قد تتعرض للاستهداف. جاءت هذه التصريحات خلال مشاركته في حفل تكريم الفائزين بميداليات الأولمبيادات العلمية العالمية، حيث قال بزشكيان: 'الغرب لا يستطيع أن يوقفنا.

لقد هاجموا منشأة نطنز، لكنهم يجهلون أن من قام ببناء نطنز هم بشر، وهم أنفسهم من سيبنون ما هو أعظم منها.' وأضاف الرئيس الإيراني أن العقل والفكر هما اللذان يمهدان الطريق إذا ما سُد، مؤكداً أن الدول التي تفتقر إلى الموارد الطبيعية استطاعت تحقيق التقدم من خلال استثمار طاقاتها البشرية، بينما تواجه إيران تحديات جمة على الرغم من وفرة مواردها الطبيعية. \كانت الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية قد أعلنت بالأمس تفعيل 'آلية الزناد' (Snapback) ضمن إطار الاتفاق النووي الإيراني (JCPOA)، وهي آلية تسمح بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران بدعوى عدم التزامها ببنود الاتفاق. تأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد التوتر بشأن برنامج إيران النووي والتقارير التي تتحدث عن توسيع قدرات طهران في تخصيب اليورانيوم. لكن بزشكيان قلل من تأثير هذه الخطوات، قائلاً: 'العدو قد يستهدف منجزاتنا العلمية، ولكنه لن يتمكن من القضاء على علمائنا وخبرائنا. هؤلاء هم الثروة الحقيقية للبلاد، وليس فقط ما أنتجوه.' خلال كلمته، وجه الرئيس الإيراني رسالة دعم واضحة إلى الشباب والمواهب العلمية، واصفاً إياهم بـ 'الثروة الوطنية' الحقيقية، ومؤكداً على أن تطوير التعليم واكتشاف الطاقات البشرية يمثلان أولوية قصوى لإدارته. وقال بزشكيان: 'منذ بداية عملي، كان الشغل الشاغل هو إصلاح النظام التعليمي وخلق بيئة محفزة لاكتشاف ورعاية المبدعين. يجب أن نوفر الفرص لأصحاب العزيمة، فهم من يصنعون المستقبل.' وأضاف: 'نحن وإيران نعقد الآمال عليكم. يجب ألا نسمح لكيان زائف ومجرم بفرض إرادته على المنطقة بالقوة. وبكم، يمكن لإيران أن تحمل العدالة والإنصاف والتنمية إلى المنطقة.' واختتمت المراسم بتكريم 38 فائزاً بميداليات الأولمبيادات الدولية في مجالات علمية متعددة، بما في ذلك الفيزياء والكيمياء وعلوم الأرض والذكاء الاصطناعي والرياضيات، بحضور وزير التعليم وعدد من المسؤولين. \في سياق متصل، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، عن استغرابه من لجوء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الإعلام العبري للإعلان عن إعادة تفعيل آلية الزناد من على منبره. من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) لا تملك أي أساس قانوني أو سياسي أو أخلاقي لتفعيل 'آلية الزناد'. وأوضح عراقجي أن 'آلية الزناد' ليست إجراءً جيداً على الإطلاق، محذراً من عدم الاستهانة بعواقبها السياسية، مبيناً أنها على الصعيد الاقتصادي قد تبدو أكبر من حجمها الحقيقي. كما شكك عراقجي في نوايا 'الترويكا' الأوروبية، بعد تهديدها بإحياء قرارات مجلس الأمن الدولي الملغاة وإعادة فرض العقوبات على طهران. في المقابل، أعلنت طهران عدم وجود ما يسمى 'آلية الزناد' (العودة التلقائية للعقوبات) في المقترح الروسي-الصيني، مشترطة دخول مفتشين من الجنسية الروسية فقط إلى محطة 'بوشهر' النووية. وهدد البرلمان الإيراني بالرد على طلب الترويكا الأوروبية تفعيل آلية الزناد إلى مجلس الأمن الدولي، وأعلن استعداده للانسحاب من الاتفاق النووي ومعاهدة حظر الانتشار النووي





