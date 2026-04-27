الرئيس العراقي يكلف علي الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة

كلف الرئيس العراقي نزار ميدي علي الزيدي، مرشح الإطار التنسيقي الشيعي، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة خلال 30 يومًا، بعد تنازل المالكي والسوداني عن الترشح.

أصدر الرئيس العراق ي نزار ميدي قرارًا جمهوريًا مساء الإثنين بتكليف علي الزيدي ، المرشح الذي يمثّل الإطار التنسيقي الشيعي، بتشكيل ال حكومة العراق ية الجديدة. ويأتي هذا القرار بعد فترة من المشاورات السياسية المكثفة والجهود المبذولة لإنهاء حالة الانسداد السياسي التي شهدها العراق في أعقاب الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وقد حدد الرئيس العراقي مدة زمنية قدرها 30 يومًا أمام المكلف لتقديم تشكيلة وزارية متكاملة تحظى بثقة البرلمان العراقي. جرت مراسم التكليف في القصر الجمهوري وسط حضور رسمي بارز، ضم رئيس البرلمان العراقي هيبت الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، بالإضافة إلى قيادات بارزة من الإطار التنسيقي الشيعي، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وكبار المسؤولين الحكوميين.

يعكس هذا الحدث نقلة نوعية في مسار العملية السياسية في العراق، ويفتح آفاقًا جديدة لتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه البلاد. القرار بتكليف علي الزيدي جاء نتيجة اتفاق سياسي ضمن الإطار التنسيقي الشيعي، حيث أعلن كل من نوري كامل المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، ومحمد شياع السوداني، رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية، عن تنازلهما عن الترشح لمنصب رئيس الوزراء.

وقد أشار الإطار التنسيقي في بيان رسمي إلى أن هذا التنازل يعبّر عن التزامهم بالمصلحة الوطنية العليا، ورغبتهم في تسهيل عملية تشكيل الحكومة، وإتاحة الفرصة لاختيار مرشح يمتلك الكفاءة والخبرة اللازمة لقيادة البلاد في هذه المرحلة الحرجة. وأكد البيان على أن اختيار علي الزيدي جاء بعد دراسة متأنية لمختلف المرشحين، وتقييم دقيق لمؤهلاتهم وقدراتهم، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات المرحلة وتحدياتها المعقدة.

يمثل هذا التوافق بين القوى السياسية الشيعية خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار السياسي، وتعزيز الوحدة الوطنية، وبناء مستقبل أفضل للعراق وشعبه. كما يعكس هذا القرار رغبة حقيقية في تجاوز الخلافات والانقسامات، والتركيز على القضايا المشتركة التي تخدم مصالح جميع العراقيين. علي فالح الزيدي، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، هو شخصية بارزة في مجال القانون والاقتصاد والمصارف. ولد في محافظة ذي قار عام 1983، وحصل على درجة الماجستير في العلوم المالية والمصرفية.

يتمتع الزيدي بخبرة واسعة في القطاع المصرفي، حيث شغل منصب رئيس مجلس إدارة مصرف الجنوب الأهلي، وهو أحد البنوك الرائدة في العراق. كما تولى منصب رئيس مجلس إدارة جامعة الشعب الأهلية، ومعهد عشتار الطبي، والشركة الوطنية القابضة، مما يدل على قدرته على إدارة المؤسسات الكبيرة وتحقيق النجاح في مختلف المجالات. يُنظر إلى الزيدي على أنه شخصية مستقلة ومحايدة، تتمتع بسمعة طيبة ونزاهة عالية.

ومن المتوقع أن يسعى إلى تشكيل حكومة كفاءات تضم خبراء متخصصين في مختلف المجالات، بهدف تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي يحتاجها العراق. يواجه الزيدي تحديات كبيرة في تشكيل الحكومة، بما في ذلك الحصول على ثقة البرلمان، وتلبية مطالب مختلف القوى السياسية، ومعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها العراق. ومع ذلك، فإن لديه فرصة حقيقية لإحداث تغيير إيجابي في البلاد، وبناء مستقبل أفضل للعراقيين





