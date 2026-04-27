الرئيس العراقي يكلف علي الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة

أصدر الرئيس العراقي نزار آميدي قرارًا بتكليف علي الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة خلفًا لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وذلك بعد ترشيح من تحالف الإطار التنسيقي. يأتي هذا التكليف في إطار الاستحقاقات الدستورية، مع دعوة من الرئيس آميدي إلى دعم وتعاون القوى السياسية لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني.

أصدر الرئيس العراق ي نزار آميدي قرارًا جمهوريًا بتكليف علي الزيدي بتشكيل ال حكومة العراق ية الجديدة، وذلك في خطوة تأتي في أعقاب استحقاقات دستورية حرصت القيادة السياسية على إنجازها في الوقت المحدد.

هذا القرار يمثل المرحلة الثالثة من الاستحقاق الدستوري، ويضع العراق أمام مهمة جديدة لتشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات الشعب العراقي وتحقيق الاستقرار والازدهار. التكليف جاء بعد إعلان تحالف الإطار التنسيقي، الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية، عن ترشيح الزيدي لهذا المنصب الهام. هذا الإعلان أنهى حالة من الترقب السياسي، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المشاورات والتفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة.

الرئيس آميدي أكد في منشور له على منصة إكس على أهمية هذا الاستحقاق الدستوري، وأشار إلى أن التأخير في إنجازه لم يكن مقبولاً. كما أعرب عن تمنياته بالتوفيق للزيدي في مهمته، داعيًا جميع القوى السياسية إلى تقديم الدعم والتعاون له من أجل الإسراع في تشكيل حكومة وطنية قوية تمثل جميع العراقيين. هذا التكليف يمثل تحديًا كبيرًا للزيدي، الذي سيواجه مهمة صعبة في جمع الآراء المختلفة وتشكيل حكومة تحظى بثقة البرلمان والشعب.

علي الزيدي، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، يحمل مؤهلات أكاديمية وخبرات عملية واسعة تؤهله لتحمل هذه المسؤولية الجسيمة. فهو حاصل على شهادتي بكالوريوس وماجستير في المالية والمصرفية، بالإضافة إلى ماجستير في القانون. وقد شغل الزيدي مناصب قيادية في عدد من الهيئات المالية والتعليمية، مما أكسبه خبرة كبيرة في إدارة الشؤون المالية والاقتصادية والتعليمية. هذه الخبرات ستكون ذات أهمية كبيرة في عملية تشكيل الحكومة الجديدة، وفي وضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في العراق.

اختيار الزيدي من قبل تحالف الإطار التنسيقي جاء بعد فترة من المشاورات والتقييمات، حيث تم النظر في عدد من المرشحين المحتملين. في وقت سابق، كان تحالف الإطار التنسيقي قد طرح اسم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي كمرشح لهذا المنصب، إلا أن هذا الترشيح قوبل بتحذيرات من جهات خارجية، بما في ذلك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. هذا الأمر دفع التحالف إلى إعادة النظر في خياراته، والتوصل إلى اتفاق على ترشيح علي الزيدي.

هذا التغيير في المرشح يعكس رغبة التحالف في تجنب أي تصعيد أو توترات خارجية، وفي اختيار شخصية تحظى بقبول واسع من مختلف الأطراف. الخطوة التالية بعد تكليف الزيدي هي بدء المشاورات مع القوى السياسية المختلفة لتشكيل الحكومة الجديدة. هذه المشاورات ستشمل تحديد الحقائب الوزارية، وتوزيعها على الأحزاب والمكونات السياسية المختلفة. عملية تشكيل الحكومة ستكون معقدة وتتطلب الكثير من الدبلوماسية والمرونة، حيث أن هناك العديد من المصالح المتضاربة التي يجب أخذها في الاعتبار.

من المتوقع أن يواجه الزيدي ضغوطًا كبيرة من مختلف الأطراف، حيث يسعى كل طرف إلى الحصول على حصة مناسبة في الحكومة. ومع ذلك، فإن نجاح الزيدي في تشكيل حكومة قوية ومستقرة يعتمد على قدرته على تجاوز هذه الضغوط، والتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف. الحكومة الجديدة ستواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك التحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية. يجب على الحكومة الجديدة أن تعمل على تحسين الوضع الاقتصادي في العراق، من خلال تنويع مصادر الدخل، وتشجيع الاستثمار، وتوفير فرص العمل.

كما يجب عليها أن تعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، من خلال مكافحة الإرهاب، وتعزيز سلطة القانون، وتحسين الأداء الأمني. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة الجديدة أن تعمل على تعزيز الوحدة الوطنية، وتحقيق المصالحة بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية في العراق. هذا يتطلب بناء الثقة بين جميع العراقيين، وتعزيز الحوار والتسامح، واحترام حقوق الإنسان





