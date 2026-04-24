الرئيس عون يدعو إلى الانتقال من إدارة الأزمات إلى مرحلة التعافي في لبنان

شدد الرئيس اللبناني جوزاف عون على أهمية انتقال بلاده من مرحلة الأزمات إلى مرحلة التعافي، مؤكداً أن استقرار لبنان جزء من استقرار المنطقة، وذلك خلال مشاركته في قمة قادة الاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في قبرص.

في كلمة هامة ألقاها الرئيس ال لبنان ي جوزاف عون خلال مشاركته في قمة قادة الاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين التي استضافتها نيقوسيا، عاصمة قبرص، أكد الرئيس عون على ضرورة التحول في لبنان من مرحلة التعامل مع الأزمات المتراكمة إلى مرحلة التعافي والبناء.

وأشار إلى أن استقرار لبنان ليس مجرد هدف وطني، بل هو عنصر أساسي لاستقرار المنطقة بأكملها، وأن أي خلل في لبنان ينعكس بشكل مباشر على محيطه الإقليمي والدولي. وأوضح الرئيس عون أن لبنان يواجه تحديات جمة، بما في ذلك حرب متجددة تزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، وتفرض أعباءً كبيرة على البنية التحتية والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بالقطاعات الحيوية والتراجع الحاد في النشاط الاقتصادي.

ومع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار القائم، شدد الرئيس عون على أن لبنان لا يرى في هذه المرحلة مجرد أزمة، بل فرصة يجب استغلالها لتحقيق تقدم ملموس. وأكد على أهمية التعاون الوثيق مع الشركاء الأوروبيين، ليس فقط في تقديم الدعم الإنساني العاجل، بل أيضًا في مجال الاستثمار وإعادة الإعمار وتعزيز الترابط الاقتصادي في منطقة شرق المتوسط.

خلال القمة، أعرب الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس عن دعمه القوي للبنان وسيادته، وأكد على أهمية الحوار المباشر بين لبنان وإسرائيل. من جانبه، عبر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا عن قلقه العميق بشأن الوضع في لبنان، وطالب بمواصلة الجهود الدبلوماسية مع احترام القانون الدولي وسيادة لبنان وسلامة أراضيه.

وأشاد كوستا بقرار لبنان حظر الأنشطة العسكرية لحزب الله، واصفًا إياه بالخطوة التاريخية، وأكد على استمرار الدعم المقدم للرئيس عون والسلطات اللبنانية في جهودها لنزع سلاح حزب الله، معتبرًا ذلك الحل الوحيد المستدام لاستعادة الاستقرار في لبنان. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم الدعم الإنساني والاقتصادي للبنان لمساعدته على مواجهة التحديات الراهنة.

وأكد كوستا أن الأمن في المنطقة لا يمكن أن يتحقق بشكل كامل ما دام لبنان يعاني من عدم الاستقرار، وأن الاستقرار في أوروبا والخليج والمنطقة مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاستقرار في لبنان. هذا التأكيد يعكس إدراكًا عميقًا لأهمية الدور الذي يلعبه لبنان في الحفاظ على الأمن الإقليمي. تأتي هذه التطورات في ظل هدنة هشة بين إسرائيل وحزب الله، أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 17 أبريل، ومددت لاحقًا لمدة ثلاثة أسابيع إضافية.

وقد سبقت الهدنة عدوانًا إسرائيليًا على لبنان في 2 مارس، أسفر عن مقتل 2483 شخصًا وإصابة 7707 آخرين، بالإضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص. ولا تزال إسرائيل تحتل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وبعضها منذ الحرب التي اندلعت في أكتوبر 2023 واستمرت حتى نوفمبر 2024. وتوغلت القوات الإسرائيلية خلال العدوان الحالي مسافة تصل إلى 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية اللبنانية.

إن الوضع في لبنان يمثل تحديًا إقليميًا ودوليًا يتطلب تضافر الجهود من أجل تحقيق الاستقرار والتعافي، وإعادة بناء ما دمره الصراع، وضمان مستقبل أفضل للشعب اللبناني. إن دعم لبنان ليس مجرد واجب إنساني، بل هو استثمار في استقرار المنطقة بأكملها





