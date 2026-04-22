الرئيس الشرع يختتم زيارة مثمرة لقطر ويتوجه إلى أبوظبي

اختتم الرئيس أحمد الشرع زيارته إلى قطر، والتي تكللت بمباحثات هامة مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني حول تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق الإقليمي. ثم توجه إلى أبوظبي حيث كان في استقباله وزير الخارجية الإماراتي.

الاجتماع، الذي حضره وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني وعدد من كبار المسؤولين من كلا البلدين، ركز على تعزيز العلاقات الثنائية العميقة بين سوريا وقطر في مختلف المجالات، مع التركيز بشكل خاص على التعاون الاقتصادي والاستثماري وتوسيع نطاق التبادل التجاري. أكد الجانبان على الأهمية الاستراتيجية لهذه العلاقات في تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

كما تناول اللقاء المستجدات الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حول سبل التنسيق المشترك لمواجهة التحديات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف العربي في مواجهة التدخلات الخارجية. وشدد الرئيس الشرع خلال المباحثات على تضامن سوريا الكامل مع دولة قطر في مواجهة أي تهديدات تطال أمنها وسيادتها، معربًا عن تقديره العميق للدعم القطري المستمر للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

كما تم بحث التطورات الأخيرة المتعلقة بالاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، حيث أكد الجانبان على ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد وحازم تجاه هذه الاعتداءات التي تمس الأمن القومي العربي. وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود العربية المتواصلة لتعزيز التضامن والتعاون بين الدول العربية، وتوحيد الصفوف في مواجهة التحديات المشتركة. كما تعكس هذه الزيارة حرص القيادتين السورية والقطرية على تطوير العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لشعبي البلدين.

وتعد هذه المباحثات خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والاستثمار والربط التجاري، والتي تعتبر محركات أساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في كلا البلدين. كما تم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين البلدين في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، لتعزيز المصالح العربية المشتركة والدفاع عن قضايا الأمة العربية العادلة. بعد اختتام زيارته إلى الدوحة، توجه الرئيس الشرع والوفد المرافق له إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث كان في استقباله وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

هذا الاستقبال الحافل يعكس عمق العلاقات التاريخية الوثيقة بين سوريا والإمارات العربية المتحدة، وأهمية التعاون الثنائي في مختلف المجالات. من المتوقع أن تتناول المباحثات بين الرئيس الشرع والشيخ عبد الله بن زايد آخر التطورات الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والاستثمار والتجارة. كما من المتوقع أن يتم بحث التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وسبل دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وفي سياق منفصل، أفادت مصادر أمريكية مطلعة لرويترز بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لم يحدد بعد جدولاً زمنياً لتمديد وقف إطلاق النار في غزة. كما أفادت الأنباء باستشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطنين خلال هجومهم على بلدة دير دبوان شرقي رام الله، مما يثير المزيد من القلق بشأن الوضع المتدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذه الأحداث المتزامنة تؤكد على أهمية العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، وتحقيق السلام العادل والشامل





