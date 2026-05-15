الرئيس ترامب يعلن ان الصين تشارك الولايات المتحدة نفس الموقف بشأن الملف النووي الايراني، ويزعم ان الصين وافقت معه على عدم امتلاك طهران سلاحا نوويا. وقد ادلى ترامب بهذه التغريدات خلال عودته من الصين بعد زيارة رسمية استمرت ثلاثة ايام.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ادعى ان الصين تشارك الولايات المتحدة نفس الموقف بشأن الملف النووي الايراني، وقال ان الرئيس الصيني شي جين بينغ وافق معه على ان طهران يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا. وقد ادلى ترامب بهذه التغريدات خلال عودته من الصين بعد زيارة رسمية استمرت ثلاثة ايام. وقد زعم ترامب ان العمليات العسكرية ضد ايران اكتملت الى حد كبير، وقد تم استهداف معظم البحرية الايرانية وسلاح الجو والانظمة الدفاعية الجوية. وقد رد ترامب على سؤال حول ما اذا كان الرئيس الصيني قد تعهد بالضغط على ايران لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا، وقال ترامب: لا اطلب معروفا من احد، لانك عندما تطلب معروفا عليك ان تردعه لاحقا. نحن لا نطلب ذلك، فقد دمنا القوات المسلحة الايرانية بالكامل. وقد فرضت الولايات المتحدة منذ 13 ابريل/ نيسان الماضي حصارا على الموانئ الايرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية. وقد ردت ايران بمنع مرور السفن في المضيق الايمن الا بعد التنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 ابريل، اذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت اسعار الطاقة ومستويات التضخم. وقد بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على ايران في 28 فبراير/ شباط الماضي، والتي خلفت اكثر من 3 الاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين. وقد توصلا الجانبان الى تفاهمات بشأن العديد من الملفات التجارية، ولا سيما في قضية تايوان. وقد قال ترامب ان الرئيس الصيني لا يريد حدوث صراع استقلال في تايوان، لان ذلك قد يؤدي الى نزاع عنيف جدا. وقد اشار ترامب الى ان ملف مبيعات الاسلحة لتايوان طُرح بكل تفاصيله، وان القرار النهائي بهذا الشأن يعود اليه شخصيا، وسيتخذ القرار قريبا. وقد تطالب بكين بضم تايوان الى اراضيها، وهي جزيرة يبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة، باعتبارها مقاطعة انفصالية، بينما تصر تايبيه على استقلالها منذ عام 1949. ولا تعترف الصين باستقلال تايوان وتعتبرها جزءا من اراضيها وترفض أي محاولات لانفصالها عنها، بالمقابل لا تعترف تايوان بحكومة بكين المركزية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ادعى ان الصين تشارك الولايات المتحدة نفس الموقف بشأن الملف النووي الايراني ، وقال ان الرئيس الصين ي شي جين بينغ وافق معه على ان طهران يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا.

وقد ادلى ترامب بهذه التغريدات خلال عودته من الصين بعد زيارة رسمية استمرت ثلاثة ايام. وقد زعم ترامب ان العمليات العسكرية ضد ايران اكتملت الى حد كبير، وقد تم استهداف معظم البحرية الايرانية وسلاح الجو والانظمة الدفاعية الجوية. وقد رد ترامب على سؤال حول ما اذا كان الرئيس الصيني قد تعهد بالضغط على ايران لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا، وقال ترامب: لا اطلب معروفا من احد، لانك عندما تطلب معروفا عليك ان تردعه لاحقا.

نحن لا نطلب ذلك، فقد دمنا القوات المسلحة الايرانية بالكامل. وقد فرضت الولايات المتحدة منذ 13 ابريل/ نيسان الماضي حصارا على الموانئ الايرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية. وقد ردت ايران بمنع مرور السفن في المضيق الايمن الا بعد التنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 ابريل، اذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت اسعار الطاقة ومستويات التضخم.

وقد بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على ايران في 28 فبراير/ شباط الماضي، والتي خلفت اكثر من 3 الاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين. وقد توصلا الجانبان الى تفاهمات بشأن العديد من الملفات التجارية، ولا سيما في قضية تايوان. وقد قال ترامب ان الرئيس الصيني لا يريد حدوث صراع استقلال في تايوان، لان ذلك قد يؤدي الى نزاع عنيف جدا.

وقد اشار ترامب الى ان ملف مبيعات الاسلحة لتايوان طُرح بكل تفاصيله، وان القرار النهائي بهذا الشأن يعود اليه شخصيا، وسيتخذ القرار قريبا. وقد تطالب بكين بضم تايوان الى اراضيها، وهي جزيرة يبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة، باعتبارها مقاطعة انفصالية، بينما تصر تايبيه على استقلالها منذ عام 1949. ولا تعترف الصين باستقلال تايوان وتعتبرها جزءا من اراضيها وترفض أي محاولات لانفصالها عنها، بالمقابل لا تعترف تايوان بحكومة بكين المركزية





aa_arabic / 🏆 8. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الملف النووي الايراني الولايات المتحدة الصين ترامب حربا على ايران تايوان الرسوم الجمركية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

مصدر لـ'عربي21': تأجيل حسم المناصب بعد تشكيل حكومة ليبيةأكد عضو بلجنة الحوار الليبي المعروفة بـ'13+13' لـ'عربي21' تأجيل فتح باب الترشح الخاص بالمناصب السيادية في ليبيا إلى ما بعد انتهاء اجتماعات ملتقى جنيف المقرر عقد

Read more »

طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع إلى 861 ألفا في أسبوعطلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع إلى 861 ألفا في أسبوع المنتهي بتاريخ 13 فبراير، وهو أعلى بـ 13 ألف طلب عن سابقه

Read more »

راتبه 13 ألف ريال ويريد التسجيل في حساب المواطنتعرف علي راتبه 13 ألف ريال ويريد التسجيل في حساب المواطن تفاعل حساب المواطن مع استفسار أحد المواطنين يريد التسجيل في البرنامج ولكن راتبه 13 ألف ريال.

Read more »

'الشؤون الإسلامية' تغلق 13 مسجدًا مؤقتًا في 6 مناطق وتعيد فتح 12 أخرىأغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 13 مسجدًا مؤقتًا في 6 مناطق بعد ثبوت 13 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أُغلق خلال

Read more »

إغلاق 13 مسجدًا في 6 مناطق بسبب كوروناأغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 13 مسجد مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 13 حالة إصابة...

Read more »

«الحرب نائمة فلا توقظوها»... نصفُ قرنٍ على «نيسان» لبنان«13 نيسان» 1975 في عيون 13 شاهداً شاركوا ذكريات الحرب وأفظع ما اختبروا خلالها من مواقف.

Read more »