وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان مذكرة تفاهم عن بُعد تتضمن بنوداً أساسية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسطifts، بما في ذلك وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات وخاصة في لبنان، وتعهد الطرفان بعدم البدء بأي عمل عسكري بعضهما ضد بعض وضمان سيادة لبنان. كما تنص على بدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً، مع التزام الولايات المتحدة برفع الحصار البحري عن إيران خلال 30 يوماً وسحب قواتها من محيطها، وإدارة حوار مع عُمان بشأن الخدمات البحرية، ووضع خطة لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار بالتعاون مع الشركاء الإقليميين. في الجانب النووي، تؤكد إيران عدم سعيها للأسلحة النووية وتتفق مع الولايات المتحدة على آلية للتخلص من المواد المخصبة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما تلتزم الولايات المتحدة بإنهاء جميع العقوبات على إيران وفق جدول زمني متفق عليه، بما فيها عقوبات مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية والعقوبات unilateral الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، ستصدر وزارة الخزانة الأمريكية إعفاءات لتصدير النفط الإيراني والمنتجات البترولية وستُتاح الأصول المجمدة لإيران للاستخدام الكامل. سيتم إنشاء آلية تنفيذ لمراقبة تنفيذ المذكرة والاهتبام Future بالاتفاق النهائي. The agreement marks a significant step towards peace in the Middle East.

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره ال إيران ي مسعود بيزشكيان مساء الأربعاء عن بُعد مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط . تتضمن المذكرة وقفاً فورياً ودائماً للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان، وتلتزم الطرفان بعدم البدء بأي حرب أو عملية عسكرية ضد بعضهما البعض، وعدم التهديد باستخدام القوة، وضمان سلامة أراضي لبنان وسيادته.

كما يتعهد الطرفان بأن يؤكد الاتفاق النهائي هذا الوقف الدائم للحرب على كل الجبهات. 此外، ستبدأ الولايات المتحدة وإيران مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً قابلة للتمديد بموافقة مشتركة. فور التوقيع، ستقوم الولايات المتحدة برفع الحصار البحري المفروض على إيران وإزالة جميع العوائق خلال 30 يوماً، مع استعادة حركة المرور البحرية إلى مستويات ما قبل الحرب. كما ستسحب الولايات المتحدة قواتها من محيط إيران خلال نفس الفترة.

一邊ًا، ستدير إيران مع سلطنة عُمان حواراً لتحديد إدارة الخدمات البحرية في بحر عُمان، بالتشاور مع الدول الساحلية الأخرى في الخليج العربي، وفقاً للقانون الدولي. كما تتعهد الولايات المتحدة بالتعاون مع الشركاء الإقليميين لوضع خطة إعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار، ومنح التراخيص اللازمة للمعاملات المالية. ومن الناحية النووية، تؤكد إيران أنها لن تسعى لتطوير أسلحة نووية، وتتفق مع الولايات المتحدة على آلية للتخلص من المواد المخصبة push supervision fromIAEA.

وتلتزم الولايات المتحدة بإنهاء جميع العقوبات على إيران، بما فيها عقوبات مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية والعقوبات unilateral، وفقاً لجدول زمني متفق عليه. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم وزارة الخزانة الأمريكية بإصدار إعفاءات لتصدير النفط الإيراني والمنتجات البترولية، وستُتاح الأصول المجمدة لإيران للاستخدام الكامل. سيتم إنشاء آلية تنفيذ لمراقبة التطبيق الناجح للاتفاق. وتجدر الإشارة إلى أن هذه النقاط تمثل جزءاً من مذكرة التفاهم التي تهدف إلى إرساء أساس للسلام في المنطقة.

Title:签署美国与伊朗之间关于结束中东战争的谅解备忘录的关键条款 Description:此新闻概述了美国总统特朗普和伊朗总统佩泽什基安签署的一项谅解备忘录，内容涵盖立即永久停火、撤军、解除海上封锁、重建伊朗经济、核问题安排、制裁解除以及实施机制等多方面条款。备忘录旨在为最终和平协议奠定基础，并规定了60天的谈判期限。 Category:السياسة الدولية Keywords:["الولايات المتحدة", "إيران", "مذكرة تفاهم", "الشرق الأوسط", "الوقف الدائم للعمليات العسكرية"





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الولايات المتحدة إيران مذكرة تفاهم الشرق الأوسط الوقف الدائم للعمليات العسكرية

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