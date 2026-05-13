الرئيس التنفيذي لشركة نجم: تحريك المركبات في الحوادث البسيطة وارتفاع أسعار تأمين المركبات في السعودية

أكد الرئيس التنفيذي لشركة نجم لخدمات التأمين المهندس منصور أبواثنين لـ«عكاظ»، أهمية تحريك المركبات في الحوادث البسيطة وعدم إبقائها في مسار الطريق، لما يسببه ذلك من ازدحام وتعطيل للحركة المرورية. وأشار إلى أن حقوق الأطراف محفوظة حتى بعد نقل المركبة إلى جانب الطريق والإبلاغ عن الحادثة، مختتماً رسالته بعبارة: «جنّب مركبتك أولاً ثم بلّغ». وكشف أبواثنين، أن الحوادث البسيطة في السعودية لا تزال تسجل ارتفاعاً سنوياً يراوح بين 10% إلى 15%، رغم تراجع الحوادث الجسيمة والمميتة، لافتاً إلى أن هذا التباين يُعد أحد الأسباب الرئيسية وراء استمرار ارتفاع أسعار تأمين المركبات. وقال: «إن أسعار التأمين ترتبط بشكل مباشر بما يحدث في الطرقات، إذ ترتفع بارتفاع معدلات الحوادث وتنخفض بانخفاضها، إلى جانب عامل آخر وصفه بالمؤثر والرئيسي، يتمثّل في الارتفاع الكبير بأسعار المركبات خلال السنوات الست الماضية، إذ تضاعفت أسعار كثير من السيارات، ما انعكس بدوره على تكلفة وثائق التأمين».

أكد الرئيس التنفيذي لشركة نجم لخدمات التأمين المهندس منصور أبواثنين لـ«عكاظ»، أهمية تحريك المركبات في الحوادث البسيطة وعدم إبقائها في مسار الطريق، لما يسببه ذلك من ازدحام وتعطيل للحركة المرورية.

وأشار إلى أن حقوق الأطراف محفوظة حتى بعد نقل المركبة إلى جانب الطريق والإبلاغ عن الحادثة، مختتماً رسالته بعبارة: «جنّب مركبتك أولاً ثم بلّغ». وكشف أبواثنين، أن الحوادث البسيطة في السعودية لا تزال تسجل ارتفاعاً سنوياً يراوح بين 10% إلى 15%، رغم تراجع الحوادث الجسيمة والمميتة، لافتاً إلى أن هذا التباين يُعد أحد الأسباب الرئيسية وراء استمرار ارتفاع أسعار تأمين المركبات.

وقال: «إن أسعار التأمين ترتبط بشكل مباشر بما يحدث في الطرقات، إذ ترتفع بارتفاع معدلات الحوادث وتنخفض بانخفاضها، إلى جانب عامل آخر وصفه بالمؤثر والرئيسي، يتمثّل في الارتفاع الكبير بأسعار المركبات خلال السنوات الست الماضية، إذ تضاعفت أسعار كثير من السيارات، ما انعكس بدوره على تكلفة وثائق التأمين». وأشار إلى أن خفض نسبة الحوادث بنحو 30% يُعد أحد الأهداف الإستراتيجية التي ستسهم مستقبلاً في تقليل أسعار التأمين وتحقيق توازن أكبر في السوق.

وفي ما يتعلق بمعايير تسعير الوثائق، أوضح، أن شركات التأمين لا تعتمد على عامل واحد فقط، بل تستند إلى ما بين 20 و40 مؤشراً مختلفاً عند احتساب قيمة الوثيقة، من أبرزها: عدد الحوادث السابقة، ونوع المركبة، وعمر السائق، وموقع الحادثة، إضافة إلى عوامل أخرى تدخل ضمن نماذج التقييم المعتمدة. وشدّد على أن ربط السعر بسجل الحوادث فقط أو بنوع السيارة وحده يُعد تصوراً غير دقيق، إذ إن عملية التسعير تعتمد على مزيج متكامل من المؤشرات والعوامل المختلفة.

وأشار إلى رصد تزايد في حوادث سائقي الدراجات النارية، خصوصاً المرتبطة بتطبيقات التوصيل، ونوه إلى العمل على مبادرات تستهدف هذه الفئة عبر برامج توعوية بلغاتهم المختلفة، تتضمن إرشادات للقيادة الآمنة والتعريف بالأنظمة والقوانين المرورية؛ للحد من الحوادث المرتبطة بهم





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الرئيس التنفيذي لشركة نجم تحريك المركبات في الحوادث البسيطة ارتفاع أسعار تأمين المركبات في السعودية معدلات الحوادث سجلات الحوادث نسبة الحوادث مؤشرات التسعير سائقي الدراجات النارية تطبيقات التوصيل

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

موريتانيا.. تشكيل حكومة جديدة على وقع غضب رئاسيموريتانيا.. تشكيل حكومة جديدة على وقع غضب رئاسي احتفظ 10 وزراء من تشكيلة الحكومة المستقيلة بحقائبهم الوزارية، فيما غادر 15 وزيرا

Read more »

مقتل 10 على الأقل وإصابة 15 في انفجار بمسجد في كابولمقتل 10 على الأقل وإصابة 15 في انفجار بمسجد في كابول

Read more »

خدمة اليوم.. 10 خطوات لإصدار جواز سفر لمن عمره أقل من 15 سنة - صحيفة تواصل الالكترونيةأوضحت المديرية العامة للجوازات أن هذه الخدمة تتيح للمواطنين إصدار جواز السفر للتابعين لمن أعمارهم أقل من 15 سنة.

Read more »

«الأحوال»: لا يلزم تسجيل بصمة بجهاز «أبشر» للأبناء عند إصدار الهوية الوطنيةكشفت وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن إصدار الهوية الوطنية للذكور والإناث يكون إجباريا عند إتمام ١٥ عاما، ويكون اختياريا ما بين سن 10 - 15 عاما.

Read more »

15 لوحة مميزة تحقق مزايدات بأكثر من 10 آلاف ريال بمزاد أبشر15 لوحة مميزة تحقق مزايدات بأكثر من 10 آلاف ريال بمزاد أبشر مزاد_اللوحات_الإلكتروني⁩

Read more »

انهيار مبانٍ على رؤوس قاطنيها... أحد جوانب حرب غزة القاتمةانهار 20 مبنى ومنزلاً على الأقل بمدينة غزة في غضون 10 أيام؛ ما تسبب بوفاة ما لا يقل عن 15 فلسطينياً، بينهم أطفال ونساء.

Read more »