الرئاسة الفلسطينية ترحب بإدانة 9 دول غربية للاستيطان الإسرائيلي وتطالب بتطبيق "آليات ضغط حقيقية"

الرئاسة الفلسطينية دعت إلى ترجمة هذه المواقف الدولية عبر "آليات ضغط حقيقية على الحكومة الإسرائيلية لوقف سياساتها وإجراءاتها المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية" رحبت الرئاسة الفلسطينية ، الجمعة، بإدانة 9 دول غربية الاستيطان الإسرائيلي معتبرة ذلك"خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح ويدعم الشرعية الدولية".

والجمعة، دعت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج وهولندا، في بيان مشترك، الحكومة الإسرائيلية إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، محذرة من أن عنف المستوطنين بلغ"مستويات غير مسبوقة". وقالت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأبناء الفلسطينية"وفا، إنها ترحب بالبيان الصادر عن 9 دول غربية والذي أدان تصاعد عنف المستوطنين وسياسات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية. وأشارت إلى أن البيان"يعكس رفضا متزايدا للإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تقوض بشكل ممنهج حل الدولتين".

ودعا البيان الفلسطيني إلى ضرورة أن تترجم هذه المواقف الدولية عبر"آليات ضغط حقيقية على الحكومة الإسرائيلية لوقف سياساتها وإجراءاتها المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية". وحذرت الدول الغربية في بيانها المشترك من أن سياسات وممارسات الحكومة الإسرائيلية تقوض الاستقرار وفرص حل الدولتين، فلسطينية وإسرائيلية. وأكدت أن القانون الدولي"واضح" بشأن عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وأن مشاريع البناء في منطقة"إي 1" ليست استثناءً، حيث حذر البيان الشركات العالمية من التقدم بعطاءات لمشاريع البناء هناك أو أي مشاريع استيطانية أخرى.

ولفتت إلى التبعات القانونية والأضرار التي ستلحق بسمعتها جراء المشاركة في أنشطة تنطوي على انتهاكات جسيمة للقانون الدولي





