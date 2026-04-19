الرئيس الإيراني يرد على ترامب: أمريكا لا تملك الحق في حرماننا من حقوقنا النووية.. وتنسيق كويتي مصري في ظل توترات الخليج

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يهاجم تصريحات ترامب بشأن البرنامج النووي، مؤكداً حق إيران في الاستفادة منه. في سياق متصل، يصل وزير الخارجية الكويتي إلى القاهرة في ظل تصاعد التوترات في الخليج. التقارير تشير إلى اتصالات أمريكية باكستانية حول مضيق هرمز، وتزايد المخاوف من انهيار هدنة محتملة في الشرق الأوسط.

في تصريح لافت، رد الرئيس ال إيران ي مسعود بزشكيان بقوة على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة ب البرنامج النووي ، مؤكدا أن واشنطن لا تمتلك أي سلطة لحرمان إيران من حقوقها المشروعة. وخلال جولة تفقدية في وزارة الرياضة، وجه بزشكيان تساؤلاً مباشراً: 'من هو ترامب ليقرر أن إيران لا يحق لها الاستفادة من حقوقها النووية؟'، مستنكراً بشدة تجاهل الولايات المتحدة للجرائم التي لحقت بالبنية التحتية ال إيران ية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات.

ووصف العدو بأنه 'متعطش للدماء ووحشي'، معتبراً أن تهديده بإعادة إيران إلى 'العصر الحجري' يكشف بوضوح عن نواياه العدوانية الحقيقية. وأوضح بزشكيان أن الموقف الأساسي لبلاده يرتكز على مبادئ السلام والاستقرار، والتأكيد على عدم البدء بأي حرب أو اعتداء، مع الاحتفاظ بالحق القانوني والمشروع في الدفاع عن النفس.

وأكد قائلاً: 'إيران لا تسعى لتوسيع نطاق الحرب ولا تنوي الاعتداء على أي دولة'، داعياً إلى توجيه الخطاب الإعلامي ليعكس موقف إيران كطرف مدافع وليس راغباً في الحرب، ومعلناً السعي لإنهاء الصراع 'بعزة وكرامة'.

في سياق متصل، قام وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح بزيارة إلى القاهرة، وهي أول زيارة لمسؤول خليجي رفيع المستوى منذ تفاقم الهجمات الإيرانية على دول الخليج، مما يشير إلى جهود دبلوماسية لتعزيز التنسيق الإقليمي.

وعلى صعيد آخر، أفادت تقارير إعلامية باكستانية بإجراء اتصال هاتفي مباشر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، حيث تركزت المناقشات حول الأوضاع المتوترة في مضيق هرمز والحرب الدائرة ضد إيران.

وقبل أيام قليلة من انقضاء هدنة مدتها 14 يوماً، يبدو أن حالة وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط تواجه تحديات جمة، حيث تتمسك الأطراف بشروطها الخاصة، على الرغم من تلميحات واشنطن إلى احتمالية حدوث 'انفراجة' مرتقبة.

وفي غضون ذلك، تستعد إسرائيل لاحتمالية انهيار مفاجئ للهدنة.

وتأكيداً لهذه المخاوف، أفادت صحيفة 'معاريف' العبرية بأن مسؤولاً عسكرياً أمريكياً رفيع المستوى زار إسرائيل في الأيام الماضية، تحسباً لانهيار غير متوقع لوقف إطلاق النار مع إيران.

في تطور داخلي أمريكي، أوصى مستشارو الرئيس دونالد ترامب بتقليل مقابلاته الصحفية، وفقاً لصحيفة 'وول ستريت جورنال'، وذلك لتجنب تسليط الضوء على التناقضات التي غالباً ما تطبع تصريحاته.

وفي لفتة غير تقليدية، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أغنية فرانك سيناترا 'لقد فعلتها على طريقتي'، في ظل ترقب شديد لتصريحاته، خاصة بعد إعلانه أن مصير المفاوضات مع إيران سيتضح مساء السبت.

وكانت صحيفة 'وول ستريت جورنال' قد نقلت عن مسؤولين في البيت الأبيض توقعات بحدوث 'انفراجة' في المحادثات المستمرة مع إيران خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي تأكيد على العلاقات الثنائية، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إسرائيل 'حليف عظيم' للولايات المتحدة، مشيداً بموقفها الشجاع والذكي وولائها لمصالح واشنطن في أوقات الصراع والتوتر





إيران الولايات المتحدة دونالد ترامب البرنامج النووي الخليج العربي الكويت مصر هدنة وقف إطلاق النار

