الرئيس عون يطلب من "حزب الله" تقديم تصوره لحل الأزمة العسكرية جنوبا

كشفت مصادر سياسية أن الرئيس اللبناني جوزيف عون طلب من "حزب الله" تقديم تصوره لحل الأزمة العسكرية جنوبا، فيما تستمر الغارات الإسرائيلية على جنوب وشرق لبنان.

كشفت مصادر سياسية لصحيفة "الجمهورية" أن استراتيجية حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقوم على توظيف التفاوض مع لبنان كمنصة للمناورة وكسب الوقت، في انتظار تعديل الخرائط على الأرض.

وأوضحت المصادر أن نتنياهو يمارس عملية تضليل دبلوماسي مدروسة، حيث تسرب تل أبيب طروحات معينة في الكواليس حول الترتيبات الأمنية التدريجية والمناطق النموذجية، ليس لرغبة حقيقية في إبرام اتفاق وشيك، بل لاتخاذ هذه الأفكار ملهاة سياسية تمنح جيشها الوقت الكافي لإنجاز التقدم البري جنوبا. وأشارت المصادر إلى أن الهدف الأساسي لنتنياهو في هذه المرحلة هو الضغط الأقصى لتحقيق تقدم ملموس على الأرض، عبر التركيز العسكري المكثف على محوري النبطية وصور، لافتة إلى أن القيادة الإسرائيلية تدرك أن السيطرة على هذين المحورين الاستراتيجيين ستعني حكما تثبيت واقع "الحزام الأمني الثاني" الممتد إلى جنوب نهر الزهراني، بعدما فرض الإسرائيليون واقعاً عسكرياً جنوب نهر الليطاني.

وذكرت المصادر أن نتنياهو يرى أن الوقت يخدمه، ولهذا السبب يمر الجنوب اللبناني بأيام حرجة، بين تمسك لبنان الرسمي بالدبلوماسية كقارب نجاة وحيد لإنقاذ الدولة، والمناورة الإسرائيلية التي تستخدم التفاوض غطاء لعمليات قضم جديدة. مع مرور أكثر من أسبوع على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، تتواصل الغارات الإسرائيلية على جنوب وشرق لبنان، فيما يستهدف "حزب الله" التجمعات الإسرائيلية في الجنوب.

قال الجيش الإسرائيلي إن المجموعة القتالية التابعة للواء السابع ووحدة إيغوز أنجزت عملية تهدف إلى السيطرة العملياتية على منطقة شمال وادي السلوقي بالقرب من خط الدفاع الأمامي وتطهيرها. أعلن الجيش الإسرائيلي أن حصيلة القتلى في صفوفه منذ تجدد المواجهات على جبهة لبنان في بداية مارس الماضي قد ارتفعت إلى 30 ضابطا وجنديا، فيما بلغ عدد المصابين 1302.

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ثقته بنظيره السوري أحمد الشرع، مشددا على أنه يدرك ما يتمتع به الأخير من حس عال بالمسؤولية والوعي السياسي، مما يضمن عدم انجراره إلى الوحول اللبنانية. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن مستقبل بلاده يقرره اللبنانيون بأنفسهم، رافضا أي تدخل خارجي من قبل إيران أو إسرائيل في الشؤون الداخلية. يواصل الجيش الإسرائيلي تكثيف غاراته الجوية والقصف المدفعي على مناطق واسعة جنوب وشرق لبنان، حيث أسفر القصف منذ صباح اليوم عن مقتل 7 أشخاص على الأقل.

طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم الخميس، بإنهاء حالة العداء مع إسرائيل، محددا شروطا لذلك من بينها الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات





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