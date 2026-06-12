الرئيس الروسي بوتين يوجه تحذيرا لأعداء روسيا

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذيرا لأعداء بلاده، قائلا: "إياكم والدخول في حرب مع روسيا، أو حتى محاولة ذلك". ودعا بوتين إلى التعايش السلمي وحل أي خلافات عبر المفاوضات، مؤكدا على ضرورة أن تكون هذه المفاوضات قائمة على أساس التفاوض لا على أساس توجيه إنذارات نهائية لروسيا.

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذير ا لأعداء بلاده، قائلا: "إياكم والدخول في حرب مع روسيا ، أو حتى محاولة ذلك". ودعا بوتين إلى التعايش السلمي وحل أي خلافات عبر ال مفاوضات ، مؤكدا على ضرورة أن تكون هذه ال مفاوضات قائمة على أساس التفاوض لا على أساس توجيه إنذارات نهائية ل روسيا .

وأشار الرئيس الروسي إلى أن جميع دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" تكثف جهودها لشن أعمال عدائية ضد روسيا، مشيرا إلى أن الحلف يشن حربا على موسكو بدأت بانقلاب عسكري في أوكرانيا. وأفاد مصدر في الكرملين بأن رئيس الدولة فلاديمير بوتين التقى ضمن فعاليات "يوم روسيا" مع بعض المشاركين في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وأكد الرئيس الروسي أن موسكو مستعدة للتفاوض حول تسوية الأزمة الأوكرانية بشرط أن تؤخذ في الاعتبار مصالحها القومية.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن موسكو مستعدة للتعاون مع الدول الأخرى لتحقيق السلام في المنطقة. وأكد الرئيس الروسي على ضرورة أن تكون أي مفاوضات حول تسوية الأزمة الأوكرانية قائمة على أساس التفاوض لا على أساس توجيه إنذارات نهائية لروسيا. وأفاد مصدر في الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى مع بعض المشاركين في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، خلال فعاليات "يوم روسيا".

وأكد الرئيس الروسي أن جميع دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" تكثف جهودها لشن أعمال عدائية ضد روسيا، مشيرا إلى أن الحلف يشن حربا على موسكو بدأت بانقلاب عسكري في أوكرانيا. وأشار الرئيس الروسي إلى أن موسكو مستعدة للتفاوض حول تسوية الأزمة الأوكرانية بشرط أن تؤخذ في الاعتبار مصالحها القومية. وأكد الرئيس الروسي على ضرورة أن تكون أي مفاوضات حول تسوية الأزمة الأوكرانية قائمة على أساس التفاوض لا على أساس توجيه إنذارات نهائية لروسيا





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الرئيس الروسي بوتين تحذير روسيا حرب مفاوضات تعايش سلمي

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