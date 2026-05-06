الرئيس الأمريكي يلوم إيران في حريق سفينة شحن

أعلنت شركة الشحن الكورية الجنوبية (إتش.إم.إم) اليوم الأربعاء أنها تمكنت من تأمين سفينة لسحب ناقلة البضائع السائبة التي تديرها إلى ميناء، واضطرت إلى إخماد حريق في السفينة، دون وقوع إصابات.

أعلنت شركة الشحن الكورية الجنوبية (إتش. إم. إم) اليوم الأربعاء أنها تمكنت من تأمين سفينة لسحب ناقلة البضائع السائبة التي تديرها إلى ميناء. وألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللوم في الواقعة على هجوم إيران ي، في حين قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن سبب ال حريق لن يتأكد إلا بعد سحب السفينة إلى الميناء وفحصها.

وقالت (إتش. إم. إم) في رسالة نصية إن السفينة المتضررة من المتوقع أن تصل إلى دبي ليل الخميس أو صباح الجمعة بتوقيت سول. وتعرضت السفينة التي ترفع علم بنما، وتسمى (نامو)، لانفجار واشتعلت فيها النيران مساء الاثنين.

وقالت الشركة إنه تسنى إخماد الحريق لاحقا دون وقوع إصابات، وبقي جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 24 شخصا على متن السفينة. وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن إيران أطلقت النار على سفينة تديرها كوريا وأهداف أخرى في الوقت الذي بدأت فيه الولايات المتحدة عمليتها لفتح المضيق.

وحثت كوريا الجنوبية حذرة من التورط على نحو مباشر في الصراع في الشرق الأوسط، لكن البيت الازرق الرئاسي قال أمس إنه يدرس اقتراح ترامب بأن تشارك سول في خطة فتح الممر المائي. وقال ترامب لاحقا إنه سيوقف العملية مؤقتا لمساعدة السفن على عبور الممر المائي الاستراتيجي، مشيرا إلى التقدم الكبير نحو التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران. وأضاف أن إيران أطلقت النار على السفينة والهدف الآخر في الوقت الذي بدأت فيه الولايات المتحدة عمليتها لفتح المضيق.

