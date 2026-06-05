الرئيس الصيني شي جينبينغ يعلن عن زيارة的历史ية لكوريا الشمالية الأسبوع المقبل amidst تصعيد توترات في مضيق تايوان

أعلنت الصين وكوريا الشمالية أن الرئيس الصيني شي جينبينغ سيزور كوريا الشمالية في أول زيارة له منذ 2019، تأتي بعد أيام من إعلان كوريا الشمالية عن منشأة جديدة لإنتاج وقود القنابل النووية وتعهد كيم جونج أون بتعزيز القوات النووية 'بشكل متسارع'. وتزامناً مع ذلك، شهد مضيق تايوان توترات جديدة حيث اقتحمت سفن خفر السواحل الصيني المياه المحظورة حول جزر براتاس، مما أدى إلى مواجهة كلامية مع السفن التايوانية. وردت تايوان بنشر قواتها في المنطقة، في وقت كشفت فيه وزارة الدفاع التايوانية عن رصدها 7 طائرات عسكرية و10 سفن حربية و6 سفن رسمية صينية حول الجزيرة خلال 24 ساعة، في تطور يسلط الضوء على الاستراتيجية الصينية المتمثلة في 'المنطقة الرمادية' لتكثيف الضغط العسكري دون اندلاع مواجهة مباشرة.

أعلنت كل من الصين و كوريا الشمالية ، يوم الجمعة، أن الرئيس الصين ي شي جينبينغ سيزور كوريا الشمالية الأسبوع المقبل، في أول زيارة له منذ سنوات. وجاء الإعلان بعد يوم من كشف كوريا الشمالية عن منشأة جديدة لإنتاج وقود القنابل النووية.

وخلال زيارته للمنشأة، أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون عن خطط لتعزيز القوات النووية للبلاد 'بشكل متسارع'. وتفيد وسائل الإعلام الرسمية في كلا البلدين بأن شي سيتوجه إلى الدولة الجارة من يوم الاثنين إلى الثلاثاء، وكانت آخر زيارة له في يونيو 2019. تأتي هذه الزيارة بعد أسابيع قليلة من استضافة شي بشكل منفصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين.

وفي السنوات الأخيرة، أولى كيم الأولوية لتطوير العلاقات مع روسيا من خلال إرسال قوات وأسلحة تقليدية لدعم حربها ضد أوكرانيا، لكنه تقرّب أيضاً في الآونة الأخيرة من الصين، التي تعد أكبر شريك تجاري ومزود للمساعدات. والتقى شي وكيم في بكين في سبتمبر الماضي، وتعهدا بالدعم المتبادل وتعزيز التعاون، وكان كيم في العاصمة الصينية لحضور عرض عسكري صيني إلى جانب قادة أجانب آخرين من بينهم بوتين.

في موازاة ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الوطني في تايوان أن خفر السواحل التابع للجزيرة ونظيره الصيني دخلا في مواجهة متوترة أخرى الجمعة، بالقرب من جزر براتاس ذات الموقع الاستراتيجي في أقصى شمال بحر الصين الجنوبي، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوعين. وتقع جزر براتاس الخاضعة لسيطرة تايوان بين جنوب الجزيرة وهونغ كونغ تقريباً، وتبعد أكثر من 400 كيلومتر عن تايوان.

وقال خفر السواحل التايواني إنه رصد صباح الجمعة سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني، والتي 'اقتحمت' بعد ذلك منطقة المياه المحظورة حول جزر براتاس متجاهلة تحذيرات سفينة تايوانية. وأضاف خفر السواحل أن السفينتين دخلا في حالة 'مواجهة' وتبادل الطاقمان 'الكلام الحاد'. وأوضح: 'هذا لا يقوض فقط الوضع الراهن من السلام والاستقرار في مضيق تايوان، بل يجعل الصين أيضاً مصدراً للمشاكل في الشؤون عبر المضيق والشؤون الإقليمية'.

كما أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت 7 طائرات عسكرية و10 سفن حربية و6 سفن رسمية تابعة للصين حول تايوان بين الساعة السادسة صباح الخميس والسادسة صباح الجمعة. وأضافت الوزارة أن خمساً من الطائرات السبع التابعة لجيش التحرير الشعبي دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الجنوبية الغربية للبلاد. ورداً على ذلك، نشرت تايوان طائرات وسفناً حربية وأنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة نشاط جيش التحرير الشعبي الصيني.

يشار إلى أن السفن والطائرات الحربية الصينية تقوم بشكل متكرر بتحركات قبالة تايوان، إضافة إلى القيام بتدريبات عسكرية. وكان جيش التحرير الشعبي الصيني قد أعلن في 31 ديسمبر الماضي أنه 'أكمل بنجاح يومين من التدريبات العسكرية' أطلق عليها 'مهمة العدالة' في المياه قبالة تايوان، مختتماً بذلك سلسلة من المناورات عالية القوة التي تهدف إلى تأكيد سيادته على الجزيرة التي يعتبرها جزءاً من البر الرئيسي الصيني يتعين إعادتها للبلاد بالقوة إذا لزم الأمر، ووصف الجيش الصيني المناورات بأنها 'تحذير جاد ضد أي تحرك لاستقلال تايوان'.

من ناحية أخرى، تمتد التطورات في المنطقة لتشمل تحدياتaji أخرى، حيث أنشأت السلطات الصينية فئة جديدة لمكافحة 'المطابخ الوهمية' في قطاع توصيل الطعام التنافسي. وفي السياق نفسه، تتواصل مصر في تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الصين، حيث أكدت أن علاقاتها مع الصين 'شكّلت على مدى سبعة عقود نموذجاً فريداً للتعاون المثمر والشراكة الاستراتيجية الشاملة وشهدت تطوراً متواصلاً في مختلف المجالات'.

كما أن التقارير الواردة من اليابان تشير إلى اتساع التمييز ضد المقيمين الأجانب، وخاصة المسلمين، بالتزامن مع تضاعف أعداد الجالية المسلمة تقريباً في السنوات الأخيرة





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