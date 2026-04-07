الذهب يستقر وسط ترقب الأسواق لتطورات الأزمة الإيرانية ومهلة ترمب

استقرت أسعار الذهب مع استمرار حذر المستثمرين قبيل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، في ظل تزايد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط.

شهدت أسعار الذهب استقراراً خلال تداولات يوم الثلاثاء، في ظل حالة من الحذر تسيطر على الأسواق العالمية، وذلك تزامناً مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ل إيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز ، الذي يعتبر نقطة توتر رئيسية في الصراع الدائر. انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليبلغ 4640.93 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:27 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 0.4% لتصل إلى 4666.70 دولار.

يعزو المحللون هذا الاستقرار إلى حالة الترقب الحذرة التي تسيطر على المستثمرين في انتظار تطورات الأزمة الإيرانية، وتقييمهم لتبعات الخطاب الحاد الذي أطلقه الرئيس ترمب خلال الأيام الأخيرة. \في سياق متصل، أعلنت إيران عن رغبتها في إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل نهائي، ورفضت الضغوط لإعادة فتح مضيق هرمز، في حين حذر الرئيس ترمب من إمكانية «إخراج» إيران من الحرب إذا لم تلتزم بالموعد النهائي الذي حدده للتوصل إلى اتفاق. هذا التوتر الجيوسياسي انعكس بشكل مباشر على أسواق النفط، حيث واصلت الأسعار ارتفاعها لتستقر فوق 110 دولارات للبرميل، مما أثار مخاوف من تزايد الضغوط التضخمية. وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر ملاذاً آمناً في أوقات التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يقلل من جاذبيته كأصل استثماري لا يدر عائداً. هذا وتتجه الأنظار إلى قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية، حيث ينتظر المستثمرون محضر اجتماع مارس، بالإضافة إلى بيانات التضخم الأمريكية، بما في ذلك نفقات الاستهلاك الشخصي ومؤشر أسعار المستهلك. \من ناحية أخرى، تراجعت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم أيضاً، حيث انخفض سعر الفضة الفورية بنسبة 0.9%، والبلاتين بنسبة 1.1%، والبلاديوم بنسبة 0.5%. وفي سياق منفصل، أعلن مصرف فرنسا المركزي عن تحقيق مكاسب رأسمالية استثنائية بعد سحب آخر احتياطياته من الذهب المخزنة في الولايات المتحدة. في الوقت نفسه، تشير التوقعات إلى إمكانية ارتفاع أسعار الذهب على المدى المتوسط والطويل، حيث توقع إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في منصة تداول المشتقات المالية «تاستي لايف»، عودة ارتفاع الذهب بعد انحسار المخاطر الحالية، مشيراً إلى إمكانية وصول السعر إلى 5500 دولار و6000 دولار بنهاية العام. هذا وتؤثر التوترات الجيوسياسية المستمرة، وارتفاع أسعار النفط، وتوقعات التضخم على حركة أسعار الذهب، مما يجعل المستثمرين في حالة ترقب وتقييم مستمر للأوضاع





