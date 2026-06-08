الذهب يواصل التراجع وسط تصعيد إيران وإسرائيل ومخاوف تضخمية

تواصل أسعار الذهب الانخفاض مع تبادل الهجمات بين إيران وإسرائيل، مما يهدد الاستقرار الإقليمي ويدفع الأسواق للقلق من التضخم ورفع الفائدة.

واصلت أسعار الذهب اليوم الاثنين تراجعها الحاد، بعد أن تبادلت إيران وإسرائيل الهجمات الصاروخية، مما هدد الجهود الرامية إلى إنهاء حرب الشرق الأوسط التي أحدثت اضطرابات واسعة في الأسواق العالمية.

استقر سعر الذهب قرب 4335 دولارا للأونصة، بعد أن فقد نحو 5% من قيمته الأسبوع الماضي، فيما تراجعت الفضة بنسبة 0.2% إلى 68 دولارا للأونصة بعد خسائر أسبوعية بلغت 10%. وجاءت هذه الهجمات الجديدة بعد أسوأ موجة تصعيد للتوترات الإقليمية منذ التوصل إلى هدنة هشة في أوائل أبريل الماضي، وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه لا يزال يفضل التوصل إلى حل تفاوضي للصراع الدائر، لكن التصعيد العسكري يلقي بظلاله على آفاق التسوية السياسية.

أدت الحرب التي دخلت شهرها الرابع إلى تعطيل تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، مما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بشكل كبير وأثار مخاوف جدية بشأن التضخم العالمي. ويزيد هذا الوضع من احتمالات إبقاء البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أسعار الفائدة دون تغيير أو حتى رفعها، مما يمثل عاملاً سلبياً قوياً للمعادن النفيسة.

وفي هذا السياق، قالت رئيسة تحليل الأسواق لدى شركة "ستون إكس"، رونا أوكونيل: "القضايا الرئيسية المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط لا تزال دون حل، ويبدو حتى الآن أن توقعاتنا باستمرار ميل الأسعار للتراجع تتحقق، لكننا نواصل مراقبة أي عمليات شراء تستهدف اقتناص الفرص عند المستويات المنخفضة". وأضافت أن الأسواق تترقب أي تطورات جديدة قد تعيد تشكيل مسار الأسعار.

كان الذهب قد تخلى عن جزء كبير من مكاسبه التي حققها منذ بداية العام، بعد أن عززت بيانات الوظائف الأمريكية القوية الرهانات على أن الفيدرالي سيرفع تكاليف الاقتراض خلال عام 2026. فارتفعت عوائد السندات الأمريكية وقوة الدولار بعد أن تجاوز نمو الوظائف في مايو جميع التوقعات، مما شكل ضغطاً إضافياً على الذهب المسعر بالعملة الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، يقيم المتداولون جولة جديدة من مشتريات الذهب من جانب بنك الشعب الصيني، الذي أضاف 10 أطنان إلى احتياطياته الشهر الماضي، وهو أكبر حجم مشتريات شهرية منذ عام 2024، كما يمدد سلسلة الشراء المتواصلة للمركزي الصيني إلى 19 شهراً متتالياً، مما يعكس استمرار اهتمام أحد أكبر المشترين في العالم بالذهب كملاذ آمن. ويظل الذهب تحت ضغوط متعددة من التصعيد الجيوسياسي والسياسات النقدية المشددة، مما يجعله عرضة لمزيد من التقلبات في المدى القصير





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