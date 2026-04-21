الذهب يتراجع بضغط من صعود الدولار وترقب لاجتماعات السلام في إسلام آباد

تراجع أسعار الذهب عالمياً بالتزامن مع ارتفاع الدولار الأمريكي، وسط ترقب الأسواق لنتائج محادثات السلام بين واشنطن وطهران في باكستان وتأثيرها المحتمل على أسواق الطاقة والمعادن.

شهدت أسواق المعادن النفيسة والطاقة تحولات ملحوظة خلال التعاملات الأخيرة، حيث سجلت أسعار الذهب تراجعاً ملموساً مدفوعة بقوة الدولار الأمريكي وترقب المستثمرين لنتائج المسار الدبلوماسي المرتقب بين واشنطن و طهران . فقد انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة طفيفة، مستكملاً سلسلة من الخسائر التي بدأت منذ مطلع الأسبوع الجاري، وسط حالة من عدم اليقين التي تسيطر على المشهد الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي هذا التراجع في وقت تترقب فيه الأسواق العالمية ما ستؤول إليه محادثات السلام المزمع عقدها في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، حيث يضع المراقبون آمالاً كبيرة على إمكانية التوصل إلى تمديد اتفاق وقف إطلاق النار أو صياغة اتفاق شامل ينهي التوترات الحالية. من جانبه، أشار خبراء التحليل المالي إلى أن استقرار أسعار الذهب يرتبط بشكل وثيق بالتطورات السياسية، حيث يرى المحللون أن أي انفراجة في الأزمة ستؤدي بالضرورة إلى انخفاض أسعار النفط، مما قد يمنح الذهب دعماً قوياً كملاذ آمن، ولكن في ظل غياب اتفاق، فإن السوق سيظل عرضة لتقلبات حادة قد تؤثر على كافة الأصول الاستثمارية. وتساهم أسعار النفط الخام بشكل مباشر في مستويات التضخم العالمية، حيث إن تذبذب هذه الأسعار يؤثر على تكاليف الإنتاج والنقل، وهو ما يضع ضغوطاً إضافية على قرارات المستثمرين الذين يوازنون بين الملاذات الآمنة وبين الأصول ذات العوائد المرتفعة التي تزداد جاذبيتها في ظل سياسات أسعار الفائدة الحالية. على صعيد آخر، تراجعت أسعار النفط بدورها بعد مكاسب قياسية سابقة، وذلك نتيجة لتفاؤل الأسواق باحتمالية استئناف تدفق الإمدادات النفطية من الشرق الأوسط في حال نجاح المحادثات الدبلوماسية. هذا التوجه نحو التهدئة في منطقة الخليج ومضيق هرمز ساهم في تهدئة مخاوف نقص الإمدادات، لكن المحللين يحذرون من أن الأسواق قد تكون بالغت في تفاؤلها. فالصراع الذي ألحق أضراراً جسيمة بالاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة لا يزال يمثل تهديداً كامناً، خاصة مع اقتراب موعد انتهاء فترة وقف إطلاق النار الذي استمر لمدة أسبوعين. ومع استمرار التحركات العسكرية والسياسية، يظل المستثمرون في حالة ترقب شديد لأي تصريحات رسمية من الأطراف المعنية في إسلام آباد، إذ إن أي تعثر في هذه المحادثات قد يؤدي إلى موجة جديدة من الاضطرابات في أسعار الطاقة والمعادن، وهو ما يفرض على المؤسسات المالية الحذر الشديد في تقييم المخاطر خلال الفترة القادمة





