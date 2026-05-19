الذكاء الاصطناعي في صناعة الأدوية: ثورة تقنية واعدة وتحديات بيولوجية معقدة

تقرير مفصل يتناول دور الذكاء الاصطناعي في تسريع اكتشاف الأدوية، مبرزاً الفجوة بين التفاؤل الاستثماري والنتائج السريرية الفعلية، مع تحليل لمراحل نجاح العقاقير المطورة تقنياً.

تمثل عملية تطوير الأدوية الجديدة في العالم المعاصر رهاناً مالياً وعلمياً ضخماً، حيث توصف بأنها عملية مكلفة للغاية وغير مضمونة النتائج، إذ إن احتمال تحقيق عائد مادي أو طبي ملموس قد لا يتحقق إلا بعد مرور سنوات طويلة من البحث والتطوير.

في المتوسط، تستغرق رحلة الدواء الواحد من مجرد فكرة مخبرية وحتى اجتيازه كافة مراحل التجارب السريرية نحو عقد كامل، وبتكلفة مالية باهظة تتجاوز المليار دولار. المثير للقلق في هذا المسار هو أن عدداً محدوداً جداً من المركبات الكيميائية ينجح في الوصول إلى المرحلة النهائية من الاعتماد.

يعود هذا التعقيد البنيوي إلى المنهجية التقليدية التي اتبعها الباحثون لعقود، حيث كانت العملية تبدأ بطرح فرضية علمية، تليها سلسلة مضنية من الاختبارات للعثور على مركّب قادر على تعطيل بروتين مسبب للمرض، ثم تأتي مراحل تحسين الفعالية وتعزيز السلامة، وهي عملية تستنزف الموارد البشرية والمالية وتطوي في طياتها مخاطر فشل مرتفعة جداة. في مواجهة هذه التحديات، تضع شركات الأدوية العالمية آمالها اليوم على الذكاء الاصطناعي ليكون المحرك الأساسي في تسريع هذه الرحلة المعقدة، وجعل النتائج أكثر دقة وقابلية للتنبؤ.

وقد صرح داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، بأن هذه التقنيات ستقود في المستقبل إلى القضاء على معظم أنواع السرطان، وذلك من خلال تسهيل تصميم علاجات مخصصة بدقة متناهية تتوافق مع الحمض النووي لكل مريض على حدة. هذا التفاؤل انعكس بشكل مباشر على حركة الاستثمارات؛ ففي الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، أبرمت شركات عملاقة مثل إيلي ليلي وسانوفي ونوفو نورديسك أكثر من خمسين اتفاقية ترخيص مع شركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي.

وتشير تقديرات بلومبرغ إنتليجنس إلى أن هذه الشركات قد تدفع أكثر من ثلاثين مليار دولار لشركائها التقنيين في حال تحقيق كافة المراحل السريرية والتنظيمية المتفق عليها، مما يعكس حجم الثقة الرأسمالية في هذه القفزة النوعية. ومع ذلك، لا يزال هناك تيار من الشكوك يحيط بفعالية هذه التكنولوجيا على أرض الواقع.

فمن الناحية التنظيمية، لم تمنح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية حتى هذه اللحظة موافقة نهائية لأي دواء تم تصميمه بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يترك تساؤلاً مفتوحاً حول قدرة هذه النماذج على إنتاج علاجات قابلة للاعتماد الرسمي. كما أن بعض العلاجات المطورة تقنياً أخفقت في التجارب السريرية، أو قدمت تحسينات طفيفة على أدوية موجودة مسبقاً دون إحداث خرق حقيقي. ولا يزال التحدي الأكبر قائماً في مواجهة الأمراض المعقدة مثل ألزهايمر، حيث لم تسجل التقنيات الحديثة أي اختراقات كبرى حتى الآن.

ويرى الباحث ديريك لو أن النجاحات المبكرة للذكاء الاصطناعي كانت محصورة في أمراض مفهومة الأهداف العلاجية مسبقاً، مما يشير إلى أن التكنولوجيا لا تزال بحاجة إلى فهم أعمق لتعقيدات البيولوجيا البشرية. من الناحية التقنية، يعتمد تسريع اكتشاف الأدوية على تدريب نماذج ذكية باستخدام قواعد بيانات عملاقة للبروتينات. وقد برز نموذج ألفافولد كأداة ثورية في بناء نماذج ثلاثية الأبعاد للبروتينات، مما ساعد العلماء على تصميم جزيئات واعدة بسرعة فائقة.

وفي هذا السياق، كشف أليكس جافورونكوف، الرئيس التنفيذي لشركة إنسيليكو ميديسن، أن شركته تمكنت من تقليص الفترة الزمنية للانتقال من فكرة الدواء إلى الدراسات ما قبل السريرية لتصبح تسعة أشهر فقط، بدلاً من الفترة التقليدية التي تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات. هذا التسريع الزمني يمنح الشركات ميزة تنافسية هائلة في تقليل التكاليف التشغيلية الأولية. لكن الاختبار الحقيقي يظهر عند الانتقال إلى التجارب السريرية البشرية.

فقد كشفت دراسة أجرتها بوسطن كونسلتينغ غروب شملت مئة شركة تكنولوجيا حيوية أن الأدوية المصممة بالذكاء الاصطناعي سجلت معدل نجاح يتجاوز ثمانين بالمئة في المرحلة الأولى (مرحلة السلامة)، وهو رقم يتفوق بمراحل على المتوسط التاريخي الذي يتراوح بين أربعين وستين بالمئة. إلا أن هذا التفوق يتبخر في المرحلة الثانية التي تختبر الفعالية العلاجية، حيث ينخفض معدل النجاح إلى نحو أربعين بالمئة، وهو مستوى يقارب النتائج التقليدية.

يحذر كريس ماير من التسرع في الأحكام، مؤكداً أن التنبؤ بفعالية الدواء داخل الجسم البشري يظل تحدياً صعباً لأن جزءاً كبيراً من بيولوجيا الإنسان لا يزال غامضاً، والذكاء الاصطناعي لا يمكنه حالياً حل مشكلات مثل سُمّية العقار أو استهداف إنزيمات غير مناسبة بشكل كامل. في الختام، يمكن وصف المشهد الحالي بأنه مزيج من التشاؤم على المدى القصير والتفاؤل على المدى الطويل.

فرغم الانتكاسات التي واجهتها بعض الشركات مثل ريكيرجن فارماسيوتيكالز، التي اضطرت لتخفيض قوتها العاملة بنسبة عشرين بالمئة وإيقاف تطوير بعض الأدوية بعد نتائج مخيبة، إلا أن الإيمان بقدرة التكنولوجيا على خفض التكاليف وزيادة نسب النجاح لا يزال قائماً. إن الطريق نحو دواء مثالي مصمم رقمياً يتطلب ليس فقط قوة حوسبية هائلة، بل وفهماً بيولوجياً أعمق بكثير مما نمتلكه اليوم، لضمان أن تكون هذه الوعود التقنية واقعاً ملموساً ينقذ حياة الملايين





aleqtisadiah / 🏆 20. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الذكاء الاصطناعي صناعة الأدوية التجارب السريرية التكنولوجيا الحيوية الابتكار الطبي

United States Latest News, United States Headlines