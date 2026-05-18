الذهب ينخفض اليوم الاثنين مع تراجع أسعار الفائدة والانخفاض في النمو

الذهب ينخفض اليوم الاثنين مع غياب التقدم في إعادة فتح مضيق هرمز ، مما يثير مخاوف ال تضخم و أسعار الفائدة المرتفعة. انخفض المعدن النفيس بنسبة 1.3% إلى 4480 دولارا للأونصة، بعد تراجع بنسبة 4% الأسبوع الماضي، فيما تراجع ت الفضة بنسبة 2.5% إلى 74 دولارا، بعد هبوط بنسبة 5% الأسبوع الماضي.

على الرغم من ذلك، ظلت أمريكا وإيران متباعدتين بشأن اتفاق لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، مما أدى إلى تراجع النفط وأسعار الفائدة. مع صعود العوائد، يواجه الذهب مخاطر التضخم والانخفاض في النمو، مما يدفع المستثمرين إلى تصفية مراكزهم. ومع ذلك، يتوقع أن تتحول البنوك المركزية في النهاية إلى التيسير النقدي بسبب مخاوف النمو، مما يدعم الذهب. في غضون ذلك، يتوقع أن يرتفع الذهب إلى 6000 دولار للأونصة بحلول منتصف 2027.

على الرغم من ذلك، تضررت واردات الهند من الذهب، حيث تبطأت واردات الهند إلى مستويات محدودة للغاية، مع ارتفاع الرسوم. في غضون ذلك، سيراقب المتداولون هذا الأسبوع محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في أبريل بحثا عن إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة





