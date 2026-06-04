الذكاء الاصطناعي يساعد المؤرخين في فهم النصوص التاريخية المشفرة

تستخدم الرسائل والوثائق التاريخية المشفرة رموز سرية لتحجب المعلومات عن المؤرخين، ولكن بفضل الذكاء الاصطناعي، يمكن فهم هذه النصوص الغامضة وتحليلها.

توجد رسائل ووثائق تاريخية حجبتها رموز سرّية عن فهم محتواها في مكتبات وأرشيفات منتشرة في شتى أرجاء العالم، واليوم يسهم الذكاء الاصطناعي في مساعدة المؤرخين على فهم معنى هذه النصوص الغامضة وحل ألغازها.

في أعماق أرشيف مكتبة الفاتيكان، ظل كتاب غامض مخطوط باليد، ويحتوي على الكثير من الرموز الغريبة، غير مقروء لما يزيد على أربعة قرون، ويبدو أن صفحاته المشفّرة كانت تخفي وصفات علاجية سرّية لـ "أمراض الجسد البشري"، بحسب نص مكتوب على الغلاف، وكانت هذه الممارسات العلاجية تنطوي على سرّية تامة في ذلك الوقت لكونها تستدعي الشكوك أو حتى اتهامات بممارسة السحر. ، وهو مؤلف من 408 صفحات، معظم محتواه غير مفهوم، إذ يحتوي على رموز سرّية "شفرة" باستخدام 34 رمزاً غامضاً إلى جانب عدد محدود من الحروف الرومانية وصفحة افتتاحية مكتوبة باللغة العربية، ولم يكن ثمة طريقة معروفة لكشف مضمون النص المشفّر، كما أن بعض الصفحات تعرضت للتلف بفعل الزمن، مما زاد من صعوبة قراءة الرموز السرّية.

بيد أن الباحثين تمكنوا، بمساعدة التعلُّم الآلي، وهو أحد فروع الذكاء الاصطناعي، من فهم هذه الرموز غير المفهومة، وتبين لهم أن النص يزخر ببيانات تاريخية هامة، وقال بياتا ميغيشي، أستاذة اللسانيات الحاسوبية في جامعة ستوكهولم بالسويد، وعضوة الفريق الذي نجح في فهم شفرة النص: "الأمر أشبه بعمل تحقيقي، إذ يمكن لكل رمز أو نمط أو حل جزئي أن يقربنا من أسرار شخص ما ومن عالم تاريخي مفقود"، ورغم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي، فإن عملية التوصل إلى حل لغز الرموز السرّية كانت شديدة الصعوبة. وتقود ميغيشي وزملاؤها حالياً جهوداً تهدف إلى تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي لحل الرموز السرّية التاريخية بقدر أكبر من الكفاءة، على نحو يتيح الاستفادة من ثروة المعلومات غير المعروفة من الماضي، والتي ظلت صعبة الفهم في السابق.

وتشير بعض التقديرات إلى أن نحو واحد في المئة من المواد المحفوظة في أرشيفات ومكتبات حول العالم غير مفهومة "مشفّرة" بالكامل أو جزئياً، ويعود تاريخ بعض أقدم أنظمة التشفير المعروفة إلى الحضارتين اليونانية والرومانية القديمتين. يُعتقد أن شفرة بورغ عمرها نحو 400 عام وتحتوي على مزيج من رموز التشفير وبعض الكتابات اللاتينية على صفحاتها الـ 408 تحجب الوثائق التاريخية المشفّرة بين طياتها معلومات استخباراتية دبلوماسية، وطقوس الجمعيات السرّية، ومعلومات طبية، وعلاقات عاطفية، فضلاً عن تفاصيل الحياة اليومية التي حرص أصحابها على إبقائها طي الكتمان.

استنفار صحي في الكويت بعد الهجوم الإيراني، والحرس الثوري ينفي استهداف المطار الدوليوتمثل هذه المواد جانباً مفقوداً من الروايات التاريخية المتداولة حالياً، وفي بعض الحالات، قد يؤدي حل لغز هذه الوثائق إلى إعادة تشكيل فهمنا لشخصية تاريخية بارزة أو لحقبة تاريخية بأكملها، (ومن الأمثلة الحديثة على ذلك مجموعة من الرسائل المشفّرة التي تبيّن أنها كُتبت بواسطة ملكة اسكتلندا، ماري، خلال فترة سجنها الطويلة في إنجلترا، وكشفت هذه الرسائل عن ضلوعها في مؤامرات لاستعادة عرشها، كما كشفت طبيعة علاقتها المتوترة بابنها جيمس السادس ملك اسكتلندا، الذي أصبح لاحقاً الملك جيمس الأول ملك إنجلترا).

وقد تكون بعض الشفرات التاريخية بسيطة نسبياً، فشفرة بورغ، على سبيل المثال، تعتمد على أسلوب الاستبدال المباشر، الذي يُستعاض فيه عن كل رمز بحرف روماني واحد لإخفاء النص الأصلي، بيد أن شفرات أخرى قد تكون أكثر تعقيداً وصعوبة في حلها، ففي بعض الحالات، لا تتوافر أي معلومات عن اللغة الأصلية التي كُتب بها النص قبل تشفيره، كما قد تُضاف رموز عديمة المعنى بغرض التضليل وصرف انتباه من يحاول الاطلاع على النص سراً، وفي حالات أخرى، قد تُستخدم عدة رموز مختلفة للدلالة على الحرف ذاته.

ويستلزم ذلك في كثير من الأحيان جهداً هائلاً قائماً على المحاولة والخطأ لفهم مقدار محدود من النصوص، فقد احتاجت سيسيل بييرو، المتخصصة في علم التشفير بالمعهد الوطني الفرنسي لأبحاث علوم الحاسوب في نانسي بفرنسا، وزملاؤها إلى ستة أشهر لحل لغز رسالة تعود إلى خمسة قرون بصورة تدريجية. كانت الرسالة من شارل الخامس، إمبراطور الأراضي الرومانية المقدسة وملك إسبانيا، وقد كُتبت باستخدام 120 رمزاً سرّياً مختلفاً في ثلاث صفحات، (وكشف النص بعد حل شفرته عن كون شارل الخامس، الذي يعد أحد أقوى رجال عصره، كان يخشى مؤامرة تستهدف اغتياله، وأن يُقدم قائد مرتزقة إيطالي يخدم الملك الفرنسي فرنسوا الأول على قتله).

وقبل الشروع في عملية فك شفرات النصوص، يتعين على الباحثين أولاً تحويل المخطوطات المشفرة المكتوبة بخط اليد إلى وثائق رقمية يمكن إدخالها إلى برامج كمبيوتر لتحليل الشفرات، وقد يؤدي سوء الخط وتلاشي الحبر بمرور الزمن إلى زيادة صعوبة هذه المهمة. وتوضح بييرو أن نسخ رسالة مكونة من صفحتين تحتوي على رموز غير مألوفة بالنسبة إليها يستغرق منها يوماً كاملاً في العادة.

تحتوي العديد من الأرشيفات والمكتبات حول العالم على نصوص مكتوبة برموز سريّة قد تحتوي على معلومات تاريخية ثمينة بدأ الذكاء الاصطناعي يسهم في تسريع هذه المهمة، فقد استعانت ميشيل فالدسبيول، أستاذة اللسانيات الألمانية بجامعة أوسلو في النرويج، وزملاؤها مؤخراً بمنصة ذكاء اصطناعي إلكترونية تُعرف باسم لنسخ رسالة سرّية بعث بها النبيل، زيغيسموند هويسنر فون فاندرسليبن، إلى المستشار الأعلى للسويد، أكسل أوكسينستيرنا، عام 1637، في ذروة حرب الثلاثين عاماً، وهي حرب دينية أودت بحياة الملايين وخلفت دماراً واسعاً في أنحاء كبيرة من أوروبا.

وجرى برمجة هذه الأداة على مجموعة متنوعة من اللغات وأنماط الكتابة والخطوط التي تمتد لعدة قرون، وبعد تحميل صورة الوثيقة إلى النظام، يتعرف الذكاء الاصطناعي على كتل النصوص والأسطر المنفردة، ثم يجري عملية مسح للنص كاملاً حرفاً بعد حرف لتحويله إلى صيغة رقمي





BBCArabic / 🏆 14. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الذكاء الاصطناعي المؤرخين النصوص التاريخية المشفرة التشفير

United States Latest News, United States Headlines