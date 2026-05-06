الذهب يرتفع أكثر من 2% مدعومًا بضعف الدولار وسط آمال في اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 2% يوم الأربعاء، مدعومة بضعف الدولار، بينما خفف انخفاض أسعار النفط من المخاوف بشأن التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة، وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق عملية مؤقتة لمساعدة السفن على عبور مضيق هرمز، مشيرًا إلى التقدم المحرز نحو التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران. وتراجع الدولار الأميركي وأسعار النفط الخام بعد أن أشار ترمب إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب مع إيران.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء تعليق عملية مؤقتة لمساعدة السفن على عبور مضيق هرمز، مشيرًا إلى التقدم المحرز نحو التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران. وارتفع سعر الذهب مع تراجع أسعار النفط نتيجة انخفاض علاوة المخاطر الجيوسياسية، بعد أن أكدت الولايات المتحدة استمرار وقف إطلاق النار الهش مع إيران، رغم المناوشات التي شهدتها بداية هذا الأسبوع، وفقًا لما ذكره كيلفن وونغ، كبير محللي الأسواق في شركة «أواندا».

وتراجع الدولار الأميركي وأسعار النفط الخام بعد أن أشار ترمب إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب مع إيران. وفي الوقت نفسه، قد يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى تأجيج التضخم، مما يزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة. ورغم أن الذهب يُعتبر ملاذاً آمناً ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول ذات العائد المرتفع أكثر جاذبية، مما يُقلل من جاذبيته.

وصرح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو للصحافيين يوم الثلاثاء بأن «عملية الغضب الملحمي قد انتهت»، مضيفاً: «لسنا متحمسين لحدوث أي تصعيد إضافي». وقال وونغ: «في حال ظهور أي مؤشرات على تصاعد التوتر بين الطرفين، فسنشهد انخفاضاً في أسعار الذهب، أو قيام المضاربين على المدى القصير بتصفية مراكزهم الطويلة في الذهب».

وينتظر المستثمرون الآن صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي ستختبر مدى قوة الاقتصاد بما يكفي للحفاظ على السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي دون تغيير، أو ما إذا كان تباطؤ سوق العمل قد يُعيد إحياء فكرة خفض أسعار الفائدة. ارتفعت أسعار الذهب بتعاملات جلسة الثلاثاء، من أدنى مستوياتها في أكثر من شهر الذي سجلته خلال الجلسة السابقة وسط تقييم المستثمرين الهدنة الهشة في الشرق الأوسط.

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف في تداولات ضعيفة يوم الاثنين، متأثرة بمخاوف التضخم التي ألقت بظلالها على توقعات السياسة النقدية الأميركية. ما زال الذهب الوعاء الادخاري الأفضل، باعتباره قادراً على الاحتفاظ بقيمته، وفي الوقت نفسه يسهل تسييله لأموال، كما حدث بداية الحرب الإيرانية. تراجعت أسعار الذهب في تداولات ضعيفة، يوم الجمعة، وتتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي، تحت ضغط ارتفاع أسعار النفط الذي غذّى مخاوف التضخم.

تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي يوم الأربعاء، وسط توقعات باستئناف تدفق الإمدادات المحتجزة من منطقة الشرق الأوسط الرئيسية المنتجة للنفط، وذلك بعد أن أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب مع إيران. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.89 دولار، أو 1.7%، لتصل إلى 107.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:40 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضها بنسبة 4% في الجلسة السابقة.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.83 دولار، أو 1.8%، لتصل إلى 100.44 دولار، بعد انخفاضها بنسبة 3.9% في اليوم السابق. يوم الثلاثاء، أعلن ترمب بشكل مفاجئ أنه سيوقف مؤقتاً عملية مرافقة السفن عبر مضيق هرمز، مشيراً إلى التقدم المحرز نحو اتفاق شامل مع إيران، دون الخوض في تفاصيل الاتفاق. ولم يصدر أي رد فعل فوري من طهران.

وقال آن فام، كبير باحثي النفط في مجموعة بورصة لندن: «يشير هذا إلى احتمال خفض التصعيد، ويرفع الآمال في إطلاق سراح السفن العالقة في الخليج، مما قد يعيد الإمدادات تدريجياً إلى السوق». وأضاف فام أن الأسعار لا تزال مرتفعة، حيث تجاوز سعر خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط 100 دولار للبرميل، في ظل عدم وضوح آفاق التوصل إلى اتفاق سلام، وأن استعادة التدفقات التجارية بالكامل ستستغرق وقتاً حتى في حال التوصل إلى اتفاق.

وقال ترمب إن البحرية الأميركية ستواصل حصارها للموانئ الإيرانية. أدى نقص الإمدادات في السوق العالمية إلى ارتفاع الأسعار، حيث بلغ سعر خام برنت الأسبوع الماضي أعلى مستوى له منذ مارس 2022. وكتب ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي: «اتفقنا على أنه في حين سيظل الحصار سارياً ونافذاً بالكامل، سيتم تعليق مشروع الحرية لفترة وجيزة لمعرفة ما إذا كان بالإمكان إبرام الاتفاقية وتوقيعها».

جاء إعلان ترمب بعد ساعات فقط من إحاطة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الصحافيين بشأن الجهود المبذولة، والتي أُعلن عنها يوم الأحد، لمرافقة ناقلات النفط العالقة عبر المضيق





