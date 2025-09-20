الديمقراطيون يطالبون ترامب باجتماع عاجل لمنع إغلاق الحكومة الفيدرالية

دعا قادة الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي الرئيس السابق دونالد ترامب إلى اجتماع عاجل للتوصل إلى اتفاق لمنع إغلاق الحكومة، وسط خلافات حول تمويل الرعاية الصحية. يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه موظفون فيدراليون من تجاوزات البيت الأبيض، ما يزيد من تعقيد الأزمة.

دعا قادة الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي الرئيس السابق دونالد ترامب إلى عقد اجتماع عاجل للتوصل إلى اتفاق بشأن الإجراءات اللازمة لمنع إغلاق الحكومة الفيدرالية. جاء هذا النداء في رسالة مشتركة وجهها زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، والنائب حكيم جيفريز، زعيم الأقلية في مجلس النواب، إلى ترامب. في الرسالة، أعرب الزعيمان عن قلقهما العميق بشأن قرار ترامب المحتمل ب إغلاق الحكومة ، والذي يعزى إلى رغبة الجمهوريين في عرقلة تمويل الرعاية الصحية للأمريكيين.

وأكدت الرسالة على أهمية إيجاد حلول توافقية لتجنب التداعيات السلبية لإغلاق الحكومة على المواطنين والاقتصاد. من جهة أخرى، اتهم رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، الديمقراطيين بالسعي إلى تعطيل عمل الحكومة، واصفا ذلك بأنه “كارثة للبلاد”. وأشار جونسون إلى أن الديمقراطيين يطالبون بمطالب “مستحيلة” لتمرير مشروع قانون تمويل الحكومة، بما في ذلك تخصيص مبالغ كبيرة للرعاية الصحية. هذا التبادل للاتهامات يعكس حالة الاستقطاب الحادة التي تشهدها السياسة الأمريكية، والتي تجعل من الصعب على الحزبين التوصل إلى حلول وسط. هذه الخلافات السياسية المتفاقمة تثير قلقا واسعا بشأن قدرة الكونغرس على القيام بمسؤولياته في خدمة الشعب الأمريكي.\في سياق متصل، يشير الوضع الحالي إلى احتمال كبير لوقف عمل الحكومة الفيدرالية. في 19 سبتمبر، لم يستبعد الرئيس السابق ترامب احتمال إغلاق الحكومة إذا لم يتمكن الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس من التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع قانون التمويل بحلول الأول من أكتوبر. وأدى فشل مجلس الشيوخ في تمرير مشروعي قانونين لتمويل الحكومة الفيدرالية في 19 سبتمبر إلى زيادة احتمالية الإغلاق. وحظي مشروع القانون الذي قدمه الجمهوريون بدعم 48 نائبا، بينما حظي مشروع القانون الذي قدمه الديمقراطيون بدعم 47 نائبا، مما يعكس صعوبة تحقيق التوافق في مجلس الشيوخ. مع اقتراب الأول من أكتوبر، يواجه الكونغرس ضغوطا متزايدة لإيجاد حلول سريعة لتجنب الإغلاق، حيث أن هذه القضية تتصدر جدول أعماله وتتطلب حلا عاجلا لتجنب أي تعطيل لوظائف الحكومة أو التأثير على الخدمات العامة. هذا السيناريو يثير مخاوف كبيرة لدى الأمريكيين، الذين يخشون من تعطل الخدمات الحكومية وتأثير ذلك على حياتهم اليومية.\في تطور آخر، أطلق مئات الموظفين الفيدراليين العاملين في أكثر من 60 وكالة حكومية أمريكية تحذيرا شديد اللهجة إلى الكونغرس، مطالبين بوقف ما وصفوه بتجاوزات البيت الأبيض. هذا التحرك يعكس حالة الاستياء المتزايدة داخل الجهاز الحكومي الأمريكي تجاه السياسات الحالية، ويؤكد على أهمية الحفاظ على استقرار الحكومة وعملها الفعال. وقد أثار هذا التحذير قلقا واسعا بشأن تأثيره المحتمل على عمل الحكومة وقدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. ويدعو هذا التحذير إلى ضرورة قيام الكونغرس باتخاذ إجراءات فورية لحماية مصالح الموظفين الفيدراليين وضمان استمرار عمل الحكومة بكفاءة. بالتزامن مع هذه التطورات، يتجه الكونغرس نحو عطلة نهاية الأسبوع، مما يزيد من تعقيد جهود التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي في الأول من أكتوبر. هذه العطلة قد تعرقل جهود التفاوض وتزيد من احتمالية الإغلاق، مما يضع البلاد في موقف حرج ويتطلب من جميع الأطراف إظهار المسؤولية والتعاون لتجنب الأزمة





RTARABIC / 🏆 28. in SA لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

إغلاق الحكومة دونالد ترامب الكونغرس الأمريكي الحزب الديمقراطي الرعاية الصحية

المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين