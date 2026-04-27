الدوري السعودي: الهلال يسعى لمطاردة النصر المتصدر والشباب يواجه الفتح في جولة حاسمة

يشهد الدوري السعودي للمحترفين منافسات حامية الوشاح في جولته الثلاثين، حيث يسعى الهلال لاستعادة آماله في المنافسة على اللقب، بينما يتطلع النصر للحفاظ على صدارته. في الوقت نفسه، يستضيف الشباب فريق الفتح في محاولة لتحسين مركزهما في الترتيب، بينما يواجه نيوم فريق الحزم في مباراة قد تؤثر على المراكز المؤهلة للمشاركات الخارجية. يشتعل السباق على اللقب بين النصر والهلال والأهلي، بينما تزداد المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

في العاصمة الرياض، يستضيف الهلال فريق ضمك في مباراة حاسمة، حيث يهدف الفريق الأزرق العاصمي إلى تقليل الفارق عن المتصدر النصر الذي يسبقه بثماني نقاط، مع وجود مباراة مؤجلة له ضد الخليج. من جانبه، يبحث ضمك عن الهروب من منطقة الهبوط، حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة، ويواجه ضغطاً كبيراً بعد انتصار الرياض في الجولة السابقة.

في الوقت نفسه، يستضيف الشباب فريق الفتح في محاولة لتحسين مركزهما في الترتيب، حيث يحتلان المركز الثاني عشر والثالث عشر برصيد 31 نقطة لكل منهما، مع وجود مباريات مؤجلة لهما. في مدينة الدمام، يلتقي الخليج مع النجمة، حيث يسعى الأول لتحقيق انتصار أول تحت قيادة المدرب غوستافو بويت، بينما يحاول الثاني تسجيل نتيجة معنوية بعد تأكد هبوطه رسمياً.

في تبوك، يواجه نيوم فريق الحزم في مباراة قد تؤثر على المراكز المؤهلة للمشاركات الخارجية، حيث يحتل الأول المركز الثامن برصيد 39 نقطة، بينما يأتي الثاني في المركز التاسع برصيد 37 نقطة. يشتعل السباق على اللقب بين النصر والهلال والأهلي، بينما تزداد المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل، مع توسيع دائرة المشاركات الخارجية. من جهة أخرى، يواصل فريق الأخدود هبوطه نحو منطقة الهبوط، بينما يتنافس الرياض وضمك والخلود على البطاقة الأخيرة.

في الوقت نفسه، يواصل النصر تحضيره لمواجهة الأهلي، حيث يعيش الفريق حالة من الجاهزية العالية والمعنويات المرتفعة، مع تركيز كبير داخل الملعب. من جانبه، يخوض الشباب ما تبقى من منافسات الدوري بحسابات مختلفة، بعدما تحسن موقعه من الهروب من الهبوط إلى تحسين مركزه في الترتيب. في سياق آخر، فرضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم حزمة من العقوبات المالية والانضباطية في قراراتها الأخيرة، مما يعكس حرصها على الحفاظ على نزاهة المنافسة





