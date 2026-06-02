سجلت الأندية السعودية حضورًا تاريخيًا في كأس العالم 2026 حيث بلغ عدد اللاعبين المنتمين إلى أنديتهم في القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة 49 لاعبًا، وهو الأعلى في تاريخ مشاركة لاعبي الأندية السعودية في المونديال.

سجلت الأندية السعودية حضوراً تاريخياً في بطولة كأس العالم 2026 ، بعدما بلغ عدد اللاعبين المنتمين إلى فرقها والموجودين في القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة 49 لاعباً، وفق القوائم الرسمية الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

هذا الرقم يمثل الأعلى على الإطلاق في تاريخ مشاركة لاعبي الأندية السعودية في منافسات كأس العالم، ويعكس التحول الكبير الذي شهده كرة القدم السعودية في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت أنديتها وجهةً لعدد متزايد من اللاعبين الدوليين ومصدراً مهماً لتمثيل المنتخبات في أكبر حدث كروي عالمي. تظهر الأرقام التاريخية تصاعداً ملحوظاً في عدد لاعبي الأندية السعودية المشاركين في كأس العالم عبر النسخ المختلفة.

فقد بلغ العدد 22 لاعباً في نسختي 1994 و1998، ثم ارتفع إلى 24 لاعباً في نسختي 2002 و2006، قبل أن يتراجع إلى لاعب واحد فقط في نسختي 2010 و2014. بعد ذلك عاد الصعود مع 30 لاعباً في مونديال 2018، و35 لاعباً في نسخة 2022، وصولاً إلى الرقم القياسي الجديد البالغ 49 لاعباً في نسخة 2026.

على مستوى الدوريات العالمية، احتلت إنجلترا الصدارة بوجود 200 لاعب في أنديتها ضمن قوائم المنتخبات المشاركة، تلتها ألمانيا بـ109 لاعبين، ثم إسبانيا وفرنسا بـ86 لاعباً لكل منهما، وإيطاليا بـ71 لاعباً. وجاءت السعودية في المركز السادس عالمياً بـ49 لاعباً، متقدمة على كل من تركيا (45 لاعباً)، والولايات المتحدة (42 لاعباً)، وهولندا (38 لاعباً). تكشف القائمة النهائية عن تمثيل 11 نادياً سعودياً مختلفاً في البطولة.

يتصدر القائمة نادي الهلال بـ12 لاعباً، يليه كل من الأهلي والنصر بـ9 لاعبين لكل منهما، ثم القادسية بـ6 لاعبين، والاتحاد بـ4 لاعبين. كما يمثل نادي الاتفاق والنجمة بلاعبين لكل منهما، بينما يشارك كل من الشباب والفيحاء ونيوم وأبها بلاعب واحد فقط. يضم تشكيل الهلال الـ12 لاعباً كلّاً من: المغربي ياسين بونو، والفرنسي ثيو هيرنانديز، والبرتغالي روبن نيفيز، والسنغالي كاليدو كوليبالي، والأوروغواياني داروين نونيز، إلى جانب السعوديين علي لاجامي، وحسن تمبكتي، وناصر الدوسري، وسالم الدوسري، وسلطان مندش، ومحمد كنو، ومتعب الحربي.

أما الأهلي فيشارك بتسعة لاعبين، يتقدمهم الجزائري رياض محرز، والبرازيلي روجر إيبانيز، والإيفواري فرانك كيسييه، والإنجليزي إيفان توني، والسنغالي إدوارد ميندي، والتركي ميريح ديميرال، إضافة إلى السعوديين علي مجرشي، وفراس البريكان، وزياد الجهني. ويحضر النصر أيضاً بتسعة لاعبين، وهم: البرتغاليان كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس، والسنغالي ساديو ماني، إلى جانب السعوديين نواف العقيدي، وعبد الإله العمري، وأيمن يحيى، ونواف بوشل، وعبد الله الخيبري، وعبد الله الحمدان.

ويأتي القادسية رابعاً بستة لاعبين هم: الغاني كريستوفر باه، والمكسيكي خوليان كينيونيس، والسعوديون مصعب الجوير، وأحمد الكسار، وجهاد ذكري، ومحمد أبو الشامات. أما الاتحاد فيمثله أربعة لاعبين هم: الجزائري حسام عوار، والبرازيلي فابينيو، والسعوديان صالح الشهري وحسن كادش. ويشارك الاتفاق عبر خالد الغنام والاسكتلندي جاك هندري، والنجمة عبر المصري نبيل دونغا والعراقي علي جاسم.

وتكتمل قائمة الأندية السعودية المشاركة عبر: الأردني علي عزيزة من نادي الشباب، والبنمي أورلاندو موسكيرا من الفيحاء، والسعودي علاء حجي من نيوم، ولاعب كوراساو يورين غاري من أبها. لا يقتصر هذا الإنجاز على تسجيل رقم قياسي جديد فحسب، بل يمتد ليؤكد المكانة المتنامية للدوري السعودي على الساحة العالمية. فقد أصبح الدوري سادس أكثر دوريات العالم تمثيلاً للاعبين في كأس العالم 2026، في مؤشر واضح على اتساع تأثيره الفني وقدرته على استقطاب وصناعة لاعبين يمثلون منتخباتهم في أعلى مستويات المنافسة الدولية.

كما يُظهر التنوع الكبير في الجنسيات المشاركة من خلال الأندية السعودية، من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا وإفريقيا والمنطقة العربية، قدرة الدوري على جذب نجوم من مختلف أنحاء العالم. هذا التمثيل الكبير يعكس أيضاً نجاح الاستراتيجية التي تتبعها الأندية السعودية في التعاقد مع لاعبين ذوي خبرة عالمية، مما يساهم في رفع المستوى الفني للدوري وتطوير المواهب المحلية من خلال اللعب بجانب نجوم internationally recognized.

كما أن مشاركة عدد كبير من اللاعبين في المونديال تمنح الدوري السعودي visibility عالمياً أكبر وتعزز مكانته كواحد من أسرع الدوريات نمواً وتطوراً في العالم. seasoned with references to individual stars like كريستيانو رونالدو and رياض محرز, the feature of having 12 players from a single club (الهلال) highlights the depth and quality of that team's squad. It also suggests that the Saudi league is not just a retirement destination but a competitive environment where top international players choose to play alongside and against other world-class talents.

The numbers speak volumes: moving from just one player in the 2010 and 2014 World Cups to nearly 50 in 2026 is a quantum leap that cannot be ignored by football analysts globally. This trend is likely to continue as Saudi clubs continue to invest heavily in marquee signings and youth development programs





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